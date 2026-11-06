"كهرباء دبي" وأكوا توقعان اتفاقيتي المرحلة الثانية لتحلية المياه في حصيان بقيمة 1.76 مليار درهم

دبي في 6 نوفمبر/ وام/ أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، توقيع اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين مع شركة "أكوا" بقيمة 1.76 مليار درهم (نحو 478 مليون دولار أمريكي)، للمرحلة الثانية من مشروع تحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان في دبي.

وقع الاتفاقيتين معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة محمد أبونيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أكوا"، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وستتولى الشركة المطورة للمشروع مهام التطوير والتمويل والإنشاء والتشغيل لمحطة التحلية، على أن تمتلك الهيئة حصة قدرها 60%، و"أكوا" حصة قدرها 40%.

وبموجب اتفاقية شراء المياه التي تمتد 30 عاماً، سيتم تطوير المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 60 مليون جالون يومياً (272 ألف متر مكعب).

وتأتي المرحلة الثانية استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم تطويرها بطاقة إنتاجية تبلغ 180 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً وبتكلفة استثمارية تبلغ 3.357 مليار درهم، وتُعد أول مشروع للهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وسترتفع القدرة الإنتاجية الإجمالية للإمارة بعد اكتمال المرحلتين إلى نحو 735 مليون جالون يومياً بحلول عام 2029.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، إن توقيع اتفاقيتي شراء المياه والمساهمين مع شركة أكوا للمرحلة الثانية من مشروع حصيان يجسّد التزام الهيئة الراسخ بترسيخ الأمن المائي في دبي من مصادر مستدامة، بالاعتماد على أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، ويعكس الثقة بالشراكات القادرة على تحويل الرؤية إلى إنجازات ملموسة.

وذكر أنه بإضافة 60 مليون جالون يومياً سيصبح مجمع حصيان أكبر موقع في العالم لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، بقدرة إنتاجية تصل إلى 240 مليون جالون يومياً.

وأوضح أن اتفاقية شراء المياه، التي تمتد 30 عاماً، تمثل نقلة نوعية في مسيرة الهيئة نحو تعزيز القدرة الإنتاجية بتقنية التناضح العكسي، وترسيخ ريادة دبي في تبني أحدث التقنيات ورفع كفاءة إنتاج المياه وتحقيق الاستدامة، وانسجاماً مع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، تمضي الهيئة بثبات في تطوير حلول مبتكرة لتحلية المياه تخفّض الانبعاثات، وتضمن الوصول المستدام إلى المياه، وتدعم تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأضاف معاليه: "نستثمر في مستقبل المياه بثقة ورؤية بعيدة المدى، ونسخّر التكنولوجيا والابتكار لبناء منظومة أمن مائي، تواكب النمو المتسارع في دبي وتلبي الطلب المتزايد على خدمات المياه. ونعزز النتائج الإيجابية التي تسجلها دولة الإمارات في مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية عبر تكامل راسخ بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة".

من جانبه قال سعادة محمد أبونيان، إن الأمن المائي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعكس الشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، التي تمتد لأكثر من عقد من التعاون في قطاعي الكهرباء والمياه في دبي، الالتزام المشترك بتطوير بنية تحتية موثوقة وعالية الكفاءة، لافتا إلى أن توسيع مشروع حصيان يعد امتداداً طبيعياً لهذه الشراكة، بما يتيح لنا الاستفادة من خبراتنا الاستثمارية وقدراتنا في تطوير المشاريع، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وأعرب عن الفخر بمساهمة "أكوا" في دعم طموحات دبي لتعزيز أمنها المائي، متطلعا إلى تنفيذ هذه المرحلة الجديدة بالتركيز ذاته على الكفاءة والموثوقية والتميز في التنفيذ، وهي المبادئ التي نسترشد بها في جميع مشاريع محفظة أكوا.