شراكة بين الإمارات العالمية للقدرة وجامعة الإمارات لتعزيز التدريب البيطري الميداني

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام / استضافت قرية الإمارات العالمية للقدرة التدريب العملي لطلبة جامعة الإمارات ضمن مقرر "طب وجراحة الخيول"، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وحرصهما على تطوير الكفاءات البيطرية، وربط التعليم الأكاديمي بالتطبيق الميداني.

ويهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للطالبات والطلاب للتعرف إلى بيئة العمل البيطري المرتبطة بالخيول، وتعميق فهمهم لمتطلبات رعايتها والمحافظة على صحتها، من خلال أنشطة تطبيقية تعزز استيعاب المعارف التي يكتسبونها خلال دراستهم الجامعية، وتدعم قدرتهم على توظيفها في الممارسة المهنية.

وقال سعادة مسلم سالم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، إن ما توفره القرية من فرص للتدريب العملي يأتي في إطار التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على تسخير خبراتها وإمكاناتها لدعم التعليم وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما ينسجم مع الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة.

وأكد أن الشراكة مع جامعة الإمارات تتيح للطالبات والطلاب ربط معارفهم الأكاديمية بالتجربة الميدانية، وتنمية مهاراتهم واستعدادهم للإسهام في تطوير الرعاية البيطرية للخيول، مشيراً إلى أن الاستثمار في المعرفة وبناء القدرات يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وأن القرية توفر بيئة داعمة للتعلم وتبادل الخبرات بما يعزز أثر الشراكات التعليمية ويجسد مسؤوليتها المجتمعية.

ويركز التدريب على تنمية مهارات الملاحظة والتحليل والتعامل المهني مع الخيول، إلى جانب تعزيز العمل الجماعي، والتواصل، وتحمل المسؤولية، بما يسهم في تطوير مهارات الطلبة، وبناء ثقتهم بقدراتهم، وتهيئتهم لمتطلبات الممارسة البيطرية مستقبلاً، وترسيخ الوعي بأهمية صحة الخيول ورفاهيتها.