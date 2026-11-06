النادي العربي بأم القيوين يطور منظومته الرياضية ويعزز تنافسية فرقه

أم القيوين في 6 نوفمبر/ وام / أكدت إدارة النادي العربي الثقافي الرياضي بأم القيوين أن تطوير المنظومة الرياضية ورفع كفاءة الفرق وتعزيز تنافسيتها تتصدر أولوياتها، ضمن رؤية استراتيجية ترتكز على استقطاب الكفاءات الفنية، ودعم المواهب الوطنية، وتطوير المراحل السنية، وتحسين البيئة الرياضية، بما يدعم تحقيق نتائج إيجابية ومستدامة تعكس طموحات النادي وجماهيره.

وأوضحت أن خطة إعداد الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2026–2027 ترتكز على رفع الجاهزية البدنية والفنية وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، إلى جانب تقييم احتياجات الفريق من التعاقدات والكفاءات الفنية وفق الإمكانات المتاحة، متطلعة إلى تقديم مستويات تنافسية قوية والمنافسة على المراكز المتقدمة، بما يلبي تطلعات جماهير العربي.

وأشارت إلى أن جهود النادي خلال عام 2026 ركزت على تطوير الأداء الرياضي والإداري، وتعزيز جاهزية الفرق، والاهتمام بالمراحل السنية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، مؤكدة أن قياس النجاح يستند إلى تطور النتائج الفنية ومستوى أداء اللاعبين، وزيادة المشاركة الرياضية، ورفع كفاءة العمل المؤسسي، بما يدعم مسيرة النادي نحو مزيد من الإنجازات.

وأكدت الإدارة أن الاستثمار في اللاعبين الناشئين يمثل ركيزة أساسية لبناء فرق قوية قادرة على تمثيل النادي مستقبلاً، مشيرة إلى اهتمامها باكتشاف المواهب الوطنية وصقل قدراتها من خلال دعم الأكاديميات والمراحل السنية، وتوفير برامج تدريبية متخصصة، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية.

وفي إطار دوره الرياضي والثقافي والمجتمعي، يواصل النادي تنظيم المبادرات والفعاليات التي تستقطب الشباب والأسر، وتشجع على ممارسة الرياضة وترسخ الانتماء إليه، ومن أبرزها مبادرة «أبدا»، التي تتضمن مسابقات لطلبة المدارس لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم وتعزيز روح التنافس الإيجابي والإبداع والعمل الجماعي، وتوطيد ارتباطهم بالنادي.

كما ينظم النادي مبادرات صحية للجمهور، من بينها رياضة المشي خلال شهر رمضان، لتشجيع النشاط البدني وتبني نمط حياة صحي، ويعمل على توسيع شراكاته مع المؤسسات الحكومية والخاصة لدعم الأنشطة الرياضية والمجتمعية وتعزيز مشاركة الجماهير تحت شعار "معاً من أجل العربي".

وحول توجهاته لعام 2027، أكدت إدارة النادي أنها تستهدف مواصلة تطوير المنشآت والمرافق الرياضية وتحسين بيئة التدريب، وتوسيع قاعدة الألعاب والأنشطة، إلى جانب تعزيز الاستثمار الرياضي وتنمية الشراكات الاستراتيجية، بما يدعم بناء نادٍ رياضي وثقافي ومجتمعي مستدام، يتمتع بقدرة تنافسية عالية ويسهم في اكتشاف المواهب وخدمة مجتمع إمارة أم القيوين.