شرطة دبي واتحاد الجوجيتسو يعززان التعاون لتطوير المهارات والبطولات

دبي في 6 نوفمبر/ وام / بحثت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة للتدريب، مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في المجالات الرياضية، وتطوير مهارات ممارسي رياضة الجوجيتسو، إلى جانب التعاون في تنظيم البطولات والمسابقات الرياضية وتطويرها.

جاء ذلك خلال لقاء العميد الدكتور جاسم الملا، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب بشرطة دبي، وفداً من مجلس إدارة الاتحاد، بحضور يوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وذلك في مبنى الدراجين بنادي ضباط شرطة دبي بمنطقة الجداف.

وأكد العميد الدكتور جاسم الملا أن شرطة دبي تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز اللياقة البدنية والقدرات الذهنية لمنتسبيها، انطلاقاً من حرصها على إعداد كوادر تتمتع بالكفاءة والجاهزية لأداء واجباتها على الوجه الأمثل.

وأشار إلى أن دعم الرياضة وترسيخ ممارستها في بيئة العمل يأتيان انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وبناء مجتمع صحي ونشط، وتجسيداً لإستراتيجية شرطة دبي في الاستثمار في العنصر البشري وتوفير مقومات تميزه وقدرته على أداء مهامه بكفاءة.

من جانبه، أكد يوسف عبدالله البطران أن كل إنجاز يحققه أبناء الإمارات في مختلف المحافل الرياضية هو ثمرة مباشرة للرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود الذي توفره القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين، والتزام الجميع بالحفاظ على المكانة الرائدة التي وصلت إليها الإمارات في هذه الرياضة.

وفي ختام اللقاء، أعرب الوفد عن شكره وتقديره للقيادة العامة لشرطة دبي على حفاوة الاستقبال وحرصها على تعزيز التعاون المشترك، فيما أهدى العميد الدكتور جاسم الملا الوفد درعاً تذكارية بهذه المناسبة.