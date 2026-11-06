بلدية دبا تطلق مبادرات بيئية لترسيخ ثقافة التشجير وتعزيز الاستدامة

الفجيرة في 6 نوفمبر/ وام / نفذت بلدية دبا فعاليات ومبادرات بيئية ضمن مشاركتها في أسبوع التشجير 2026، بهدف تعزيز الوعي بأهمية التشجير، وترسيخ ثقافة المحافظة على البيئة، ودعم جهود الاستدامة وزيادة المساحات الخضراء، بمشاركة الموظفين وأفراد المجتمع والجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والمجتمعية.

واستهلت البلدية فعالياتها بإطلاق مبادرة بنك البذور المخصصة لموظفيها، والتي تهدف إلى تشجيعهم على جمع البذور والمحافظة عليها وإعادة استخدامها في أعمال الزراعة والتشجير بما يسهم في تعزيز الممارسات البيئية المستدامة.

كما تضمنت الفعاليات توزيع الشتلات على الموظفين والمراجعين، بهدف تشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب تنظيم ورشة تفاعلية في مدرسة لبنى بنت حباب – الحلقة الأولى تناولت أهمية التشجير ودوره في المحافظة على البيئة، تخللها غرس عدد من الشتلات بمشاركة الطلبة.

وفي إطار تعزيز المشاركة المجتمعية، وزعت البلدية الشتلات على مركز أصحاب الهمم، إلى جانب توزيع الشتلات على عدد من المنازل، بما يعزز مشاركة مختلف فئات المجتمع في المبادرات البيئية وتحويل التشجير إلى ممارسة مستدامة في الحياة اليومية.

وشملت المبادرات كذلك تشجير مركز إدارة النفايات بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، في خطوة تعكس أهمية الشراكة المؤسسية في دعم المبادرات البيئية وتعزيز الممارسات المستدامة في مختلف المرافق والمنشآت.

وقال سعادة المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا، إن مشاركة البلدية في أسبوع التشجير 2026 تجسد التزامها بدعم التوجهات الوطنية في مجال الاستدامة البيئية، وترسيخ ثقافة التشجير باعتبارها مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود المؤسسات الحكومية والمجتمع.