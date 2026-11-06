78 مليون درهم صافي أرباح سيراميك رأس الخيمة في الربع الثالث

رأس الخيمة في 6 نوفمبر/ وام / بلغ صافي أرباح شركة سيراميك رأس الخيمة بعد الضريبة 78 مليون درهم خلال الربع الثالث من العام الحالي، بزيادة نسبتها 15.5% مقارنة بـ 67.5 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2025، فيما ارتفعت إيراداتها بنسبة 4.4% لتصل إلى 861.5 مليون درهم، مقابل 824.9 مليون درهم في الفترة المماثلة العام الماضي.

وجاءت النتائج المالية للشركة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، مدعومة بالطلب القوي في الإمارات والشرق الأوسط والهند، إلى جانب كفاءة التنفيذ والانضباط التشغيلي.

وبلغ إجمالي إيرادات المجموعة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2026 نحو 2,445.1 مليون درهم، بنمو نسبته 0.7% مقارنة بـ 2,428.2 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2025، فيما ارتفع صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 1.0% ليصل إلى 184.5 مليون درهم، مقابل 182.7 مليون درهم.

وسجل هامش الربح الإجمالي 40.3% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ 40.5% في الفترة ذاتها من عام 2025، وظل مستقراً عند 40.3% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بما يتماشى مع الفترة المقابلة من العام السابق، رغم ارتفاع تكاليف المواد والطاقة.

وارتفع الربح قبل الضريبة خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 13.4% ليصل إلى 98.3 مليون درهم، مقابل 86.6 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2025، فيما بلغ خلال الأشهر التسعة الأولى 237.0 مليون درهم، مقارنة بـ237.8 مليون درهم.

ونمت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الربع الثالث بنسبة 4.7% لتصل إلى 175.7 مليون درهم، مقابل 167.9 مليون درهم، في حين انخفضت خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 0.8% لتبلغ 460.5 مليون درهم، مقارنة بـ464.3 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2025.

وبلغت نفقات رأس المال خلال الربع الثالث 62.4 مليون درهم، مقابل 59.4 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة نسبتها 5.1%، فيما بلغت خلال الأشهر التسعة الأولى 162.5 مليون درهم، مقابل 215.6 مليون درهم، بانخفاض نسبته 24.6%.

وعلى صعيد المركز المالي، بلغ صافي الدين 1.59 مليار درهم في 30 سبتمبر 2026، بزيادة نسبتها 4.7% مقارنة بالربع السابق، وبلغت نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 2.56 ضعفاً، مقابل 2.48 ضعفاً في 30 يونيو 2026.