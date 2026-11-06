"أشغال الشارقة" تنظم مبادرة "عطاء وأثر يبقى" لإسعاد الأطفال المرضى

الشارقة في 6 نوفمبر/ وام / نظّمت دائرة الأشغال العامة بالشارقة مبادرة "عطاء يمتد وأثر يبقى" الإنسانية بالتزامن مع عام الأسرة، وذلك من خلال زيارة قسم الأطفال في مستشفى القاسمي بمشاركة عدد من موظفي الدائرة.

هدفت المبادرة إلى إدخال البهجة والسرور إلى نفوس الأطفال المرضى، ورفع معنوياتهم، إلى جانب تعزيز قيم التراحم والتكافل المجتمعي وترسيخ المسؤولية المجتمعية بين الموظفين.

وشهدت الزيارة تقديم الهدايا للأطفال والتفاعل معهم في أجواء إيجابية ساهمت في رسم الابتسامة على وجوههم، فيما أعربت إدارة المستشفى عن تقديرها لهذه المبادرة الإنسانية التي تعكس روح العطاء والتضامن المجتمعي.

وأكدت دائرة الأشغال العامة أن المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة لدعم المبادرات المجتمعية والإنسانية، والمساهمة في نشر ثقافة التطوع والعمل الخيري، بما ينسجم مع توجهات حكومة الشارقة في تعزيز جودة الحياة وترسيخ قيم التلاحم بين أفراد المجتمع.

وتعكس مبادرة "عطاء" التزام الدائرة بدورها المجتمعي إلى جانب دورها التنموي، وحرصها على المشاركة في المبادرات التي تسهم في دعم الفئات المختلفة وتعزيز أواصر التعاون والتكافل داخل المجتمع.