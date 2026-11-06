افتتاح معرض الشارقة للطوابع بمشاركة عارضين من 11 دولة

الشارقة في 6 نوفمبر/ وام / افتتح الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي رئيس دار الوثائق في الشارقة فعاليات النسخة الـ16 من معرض الشارقة للطوابع الذي تنظمه جمعية الإمارات لهواة الطوابع في مركز "ميغا مول" بالشارقة ويستمر حتى 8 نوفمبر الحالي ويجمع الهواة والمؤرخين والمهتمين بالثقافة.

ويشارك في المعرض الذي حضره سعادة صلاح سالم المحمود مدير عام دار الوثائق في إمارة الشارقة عارضون من 11 دولة هي الإمارات والبحرين والسعودية والعراق والأردن والكويت وليبيا والمغرب وسلطنة عُمان وباكستان وقطر يستعرضون التنوع والتاريخ العريق لجمع الطوابع في المنطقة وخارجها.

وألقى المعرض الضوء التراث الثقافي الغني لهواية جمع الطوابع والعملات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم موفرا تجربة تفاعلية لزواره والهواة المحترفين لاستكشاف التاريخ العميق الكامن وراء مجموعات الطوابع.

وقال عبدالله خوري رئيس جمعية الإمارات لهواة الطوابع: مع دخولنا عاماً آخر من معرض الشارقة للطوابع فإننا لا نحتفي بالمجموعات فحسب بل بالقصص والموروثات التي تحملها فالطوابع تعد نوافذ تطل على ماضينا وتوثق الأحداث التاريخية والإنجازات والمحطات الثقافية البارزة ويستمر هذا المعرض في النمو ليكون جسراً يربط بين الأجيال ويكرم تاريخنا المشترك وينقله للمستقبل.

وقال مرهف كيشي مدير عام الشارقة ميغا مول إن معرض الشارقة للطوابع يعد حدثاً بارزاً في أجندتنا الثقافية حيث لا يقتصر هذا الحدث على جذب الزوار فحسب بل يثري مجتمعنا من خلال الاحتفاء بالثقافة والفن والتاريخ والتقاليد.