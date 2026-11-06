الإمارات تؤكد التزامها بصون التراث الثقافي خلال مؤتمر الدرع الأزرق بأثينا

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام / شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في المؤتمر السنوي الثلاثين لمنظمة الدرع الأزرق الدولية 2026، الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا، تحت شعار "الدرع الأزرق 30: ماضي حماية الممتلكات الثقافية وحاضرها ومستقبلها"، وذلك انطلاقاً من اهتمامه بصون التراث الثقافي وحماية الممتلكات الثقافية والوثائق التاريخية، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة المخاطر التي تهدد التراث الإنساني، لا سيما في أوقات الأزمات والنزاعات والكوارث.

ويتلاقى هذا المؤتمر مع الدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ الذاكرة الوطنية وصون التراث الوثائقي، وتطوير منظومات الحماية والوقاية والاستجابة للمخاطر، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، بما يسهم في ضمان استدامته وإتاحته للأجيال القادمة.

وأكد سعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية ورئيس الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف "عربيكا"، في كلمته خلال المؤتمر اعتزاز دولة الإمارات بمشاركتها في هذا الحدث الدولي، وحرصها على الإسهام في حماية التراث الثقافي العالمي، مشيراً إلى ما تزخر به الدولة من إرث حضاري وثقافي توثقه المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمخطوطات والمجموعات التراثية والأرشيفات التي تسجل مسيرة الاتحاد ونهضة الدولة.

وأوضح أن صون هذا الإرث مسؤولية وطنية وإنسانية، تجسدها دولة الإمارات عبر الاستثمار في المؤسسات والمشروعات الثقافية ودعم المبادرات الدولية، وفي مقدمتها التحالف الدولي لحماية التراث في مناطق النزاع، الذي أسهمت الدولة من خلاله في دعم أكثر من 500 مشروع لحماية التراث وترميمه عالمياً.

وأشار إلى أن التحديات الجيوسياسية أكدت أهمية تعزيز الجاهزية واستمرارية الأعمال، وتطوير تدابير حماية الممتلكات الثقافية والتراث الوثائقي والرقمي والمادي، مستشهداً بالتجربة الإماراتية التي أبرزت أهمية التخطيط المسبق والبنية التحتية المرنة والإجراءات المؤسسية لضمان حماية التراث في مختلف الظروف.

وأكد أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يولي حماية التراث الوثائقي أولوية، انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية وعضويته في المجلس الدولي للأرشيف، والاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات، معرباً عن تطلعه إلى تأسيس أول لجنة وطنية لمنظمة الدرع الأزرق الدولية في دولة الإمارات، بالتعاون مع المؤسسات الثقافية والأرشيفية والمتاحف والمكتبات والجهات المعنية.

وأضاف أن اللجنة ستعزز التعريف بالكنوز الثقافية الوطنية وتحديدها، ونشر الوعي بأهمية حمايتها، وتطوير التعاون مع الشركاء محلياً وإقليمياً ودولياً، لوضع برامج توعوية وتدابير عملية لصون الممتلكات الثقافية.

وأكد تطلع دولة الإمارات إلى دور فاعل في مستقبل حماية التراث الثقافي إقليمياً ودولياً، وتعزيز تعاونها مع منظمة الدرع الأزرق الدولية لصون الإرث الحضاري الإنساني للأجيال المقبلة.

يشار إلى أن المؤتمر السنوي الثلاثين لمنظمة الدرع الأزرق الدولية جمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التراث الثقافي والقانون الدولي والعمل الإنساني والمؤسسات العسكرية والأكاديمية، وناقش التحديات المتزايدة التي تواجه الممتلكات الثقافية في ظل النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية والتغير المناخي، إلى جانب الأطر القانونية الدولية لحمايتها، وسبل تعزيز الوقاية والاستجابة للطوارئ، ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمقتنيات الثقافية، وتطوير التعاون بين المؤسسات المعنية.

وشهدت زيارة سعادة مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية والوفد المرافق له عدداً من اللقاءات والمباحثات مع المسؤولين وممثلي المؤسسات المشاركة، تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات في مجالات حماية التراث الثقافي وصون الممتلكات الوثائقية، واستكشاف فرص العمل المشترك مع منظمة الدرع الأزرق الدولية والجهات المعنية، بما يدعم توجه الأرشيف والمكتبة الوطنية نحو تأسيس لجنة وطنية للمنظمة في دولة الإمارات.

وقام سعادة الدكتور عبدالله ماجد آل علي والوفد المرافق له بزيارة عدد من المؤسسات والمرافق الثقافية والأكاديمية في أثينا، للاطلاع على تجاربها وإمكاناتها في حفظ التراث بهدف تبادل المعرفة والخبرات وفتح آفاق جديدة للتعاون.