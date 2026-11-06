"موارد عجمان" تنظم ورشة للوعي الائتماني والاستقرار المالي للموظفين

عجمان 6 نوفمبر /وام/ تنظم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع الاتحاد للمعلومات الائتمانية، ورشة تثقيفية بعنوان: "الوعي الائتماني.. نحو استقرار مالي وجودة حياة أفضل للموظفين" وذلك يوم 9 نوفمبر الحالي، الساعة 10:00 صباحاً، عبر منصة Microsoft Teams.

وتهدف الورشة إلى تعزيز الوعي المالي والائتماني لدى موظفي حكومة عجمان، من خلال تعريفهم بأهمية المعلومات الائتمانية ودورها في تحقيق الاستقرار المالي، والتعريف بالتقرير الائتماني وآلية الحصول عليه وقراءته وفهم البيانات الواردة فيه، إلى جانب توضيح مفهوم التقييم الائتماني والعوامل المؤثرة فيه وانعكاساته على فرص الحصول على التسهيلات الائتمانية.

كما تسلط الورشة الضوء على أفضل الممارسات لإدارة السجل الائتماني وتعزيز الجدارة الائتمانية، بما يمكّن الموظفين من اتخاذ قرارات مالية مدروسة، وإدارة التزاماتهم بكفاءة، وتجنب المخاطر المرتبطة بالتعثر في السداد.

وتأتي الورشة ضمن توجهات دائرة الموارد البشرية لتعزيز منظومة رفاه الموظفين، من خلال تقديم مبادرات نوعية لتشمل الاستقرار المالي وجودة الحياة، بما يعزز وعي الموظفين في إدارة شؤونهم المالية، ويدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات مسؤولة ومستدامة، ويسهم في تهيئة بيئة عمل محفزة تراعي احتياجاتهم وتدعم سعادتهم واستقرارهم الوظيفي.