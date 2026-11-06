الجامعة القاسمية تشارك بـ78 إصداراً في معرض الشارقة للكتاب 2026

الشارقة في 6 نوفمبر/ وام / تشارك الجامعة القاسمية في فعاليات النسخة الـ 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب حتى 15 نوفمبر الحالي في مركز إكسبو الشارقة من خلال جناح خاص يضم 78 إصدارًا علميًا وأكاديميًا ومؤسسيًا تمثل حصيلة إنتاجها المعرفي خلال السنوات من 2021 إلى 2026م وتعكس جهودها المتواصلة في دعم البحث العلمي والتأليف والنشر الأكاديمي وتعزيز حضورها في المحافل الثقافية والعلمية انطلاقًا من رسالتها في خدمة العلم ونشر المعرفة والتواصل الحضاري.

وتضم قائمة إصدارات الجامعة 47 كتابًا ومؤلفًا علميًا و10 إصدارات لوقائع المؤتمرات والندوات العلمية و21 إصدارًا مؤسسيًا إلى جانب ثلاث مجلات علمية محكّمة تصدرها الجامعة في تخصصات العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية والاقتصاد الإسلامي واللغة العربية وآدابها بما يجسد تنوع مجالات الإنتاج المعرفي للجامعة وتكامل أنشطتها العلمية والبحثية والمؤسسية.

وتتميز مشاركة الجامعة القاسمية هذا العام بعرض 14 إصدارًا جديدًا لعام 2026 تتناول موضوعات علمية وأكاديمية متعددة من أبرزها كتاب «فقه القضاء وطرق الإثبات وما يجري عليه العمل في التشريع الإماراتي» وكتاب «التفسير الموضوعي للقرآن الكريم بين النظرية والتطبيق» و«فقه الخطاب الشرعي» و«مدخل إلى دراسة التفسير المقارن وتطبيقاته» و«مقدمة إلى دراسة التاريخ» وهي مؤلفات تسهم في إثراء الدراسات الشرعية والقانونية والقرآنية والتاريخية وتوفير مراجع علمية متخصصة للباحثين والدارسين.

كما تتضمن أحدث إصدارات الجامعة المستويين المتقدمين الأول والثاني من «سلسلة الجامعة القاسمية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها» إلى جانب دليل المعلم الخاص بالسلسلة في إطار اهتمام الجامعة بتطوير الموارد التعليمية الموجهة إلى متعلمي اللغة العربية من مختلف الجنسيات والثقافات وتعزيز مكانة اللغة العربية ونشرها وتوفير أدوات تعليمية تراعي احتياجات الدارسين وتدعم العملية التعليمية.

وتعرض الجامعة ضمن إصداراتها العلمية مجموعة من المؤلفات المتخصصة في الدراسات الشرعية والاقتصادية والقانونية واللغوية من بينها كتاب "الأموال المُجنَّبة بمؤسسات الصيرفة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة: دراسة شرعية تحليلية" وكتاب "الوسائل البديلة للتقاضي: التحكيم، الوساطة، التوفيق، الصلح" إلى جانب كتاب "مخطوطات الطب والصيدلة بدار المخطوطات الإسلامية بالجامعة القاسمية في إمارة الشارقة وأهميتها للدراسات التاريخية".

وتشمل مشاركة الجامعة كذلك عرض وقائع عدد من مؤتمراتها العلمية الدولية التي تمثل امتدادًا لجهودها في تنظيم الملتقيات الأكاديمية

وأكد الدكتور عواد الخلف مدير الجامعة القاسمية أن مشاركة الجامعة في معرض الشارقة الدولي للكتاب تجسد رؤيتها العلمية والثقافية المستمدة من توجيهات ورعاية مؤسسها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي جعل من العلم والمعرفة والكتاب مرتكزات أساسية في بناء الإنسان وتعزيز الحضور الحضاري والثقافي لإمارة الشارقة مشيرًا إلى أن الجامعة تحرص على ترجمة هذه الرؤية من خلال دعم التأليف والبحث العلمي والنشر الأكاديمي وإتاحة نتاجها المعرفي للمجتمع العلمي والثقافي.