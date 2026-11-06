شرطة عجمان تحصد وسامي رئيس مجلس الوزراء للتميز الوظيفي

عجمان في 6 نوفمبر/ وام / حققت القيادة العامة لشرطة عجمان إنجازاً جديداً بحصول اثنين من ضباطها على وسامي رئيس مجلس الوزراء للتميز الوظيفي ضمن الدورة الثامنة من جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز لعام 2026 وذلك في إطار مشاركة وزارة الداخلية في الجائزة خلال حفل التكريم الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي.

وكرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية العقيد محمد عبدالله أبو شهاب السويدي الفائز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل مدير إدارة والنقيب سلطان محمد النعيمي الفائز بوسام رئيس مجلس الوزراء لأفضل موظف شاب.

ويجسد هذا الإنجاز المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الكفاءات الشرطية في القيادة العامة لشرطة عجمان ويعكس دورها في دعم مسيرة التميز الحكومي وتطوير منظومة العمل الشرطي والأمني من خلال الاستثمار في الكوادر البشرية وتمكين القيادات الشابة وتعزيز قدراتها بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمجتمع.

وهنّأ سعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان الفائزين بهذا الإنجاز معرباً عن فخره واعتزازه بما حققاه من تميز يعكس كفاءة الكوادر الشرطية وإسهامها في تعزيز ريادة وزارة الداخلية.

وأكد أن الاستثمار في الموارد البشرية وتمكين الكفاءات الوطنية والقيادات الشابة يمثلان ركيزة أساسية في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التميز المستدام مشيداً بجهود الفائزين وتفانيهما في العمل وحرصهما على تقديم نماذج متميزة في العطاء والإنجاز متمنياً لهما مواصلة مسيرة النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تسهم في خدمة الوطن وتعزيز أمن المجتمع وجودة الحياة.