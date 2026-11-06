وزير الدولة لشؤون الشباب يتوج أبطال العالم للشطرنج السريع في العين

العين في 6 نوفمبر/ وام / توّج معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، أبطال العالم للشباب والفتيات للشطرنج السريع في حفل أقيم بمنتجع دانات العين عقب ختام تسع جولات من المنافسات العالمية.

حضر وشارك في التكريم هشام علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، مدير البطولة، وسعادة المستشار يوسف العفريت الكويتي، عضو مجلس الإدارة والأمين المالي للنادي.

وجمع حفل التتويج أبطال العالم الصاعدين ورؤساء اتحادات شطرنجية وممثلي الوفود المشاركة، في مشهد يعكس الحضور الدولي للحدث ومكانة العين وجهةً لاستضافة كبرى البطولات، وحاضنةً للمواهب الشطرنجية من مختلف أنحاء العالم.

وتقام بطولة العالم للشباب والفتيات للشطرنج السريع والخاطف خلال الفترة من 1 إلى 7 نوفمبر الحالي، تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وينظمها نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، بمشاركة 185 لاعباً ولاعبة من 40 دولة، يتنافسون على أربعة ألقاب عالمية في منافسات السريع والخاطف لفئتي الشباب والفتيات.

وعلى منصات التتويج، اعتلى الأوزبكي خمايون بيغموراتوف منصة الذهب محرزاً لقب العالم للشباب للشطرنج السريع، وجاء الهندي في براناف وصيفاً ونال الميدالية الفضية، فيما أحرز الأذربيجاني رياد صمدوف المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي فئة الفتيات، تُوّجت الهولندية إيلينه روبيرس بطلةً للعالم، وحصدت الأوزبكية أوميدا أومونوفا الميدالية الفضية، فيما نالت مارينا كوزنتسوفا، المشاركة تحت علم الاتحاد الدولي للشطرنج، الميدالية البرونزية، وسط احتفاء اللاعبين واللاعبات وممثلي الوفود بأصحاب الإنجازات العالمية.

كما شارك في تكريم الفائزين بالجوائز الخاصة خوسيه أنطونيو، رئيس اتحاد الشطرنج للأمريكتين، وخافيير أوتشوا، رئيس الاتحاد الإيبيرو أمريكي للشطرنج، وبرنارد وانجالا، رئيس الاتحاد الأفريقي للشطرنج.

واحتفاءً باختيار العين عاصمةً للسياحة العربية لعام 2026، خُصصت جائزتان لأفضل لاعب عربي وأفضل لاعبة عربية، تأكيداً للحضور العربي في البطولة وتشجيعاً للمواهب العربية على المنافسة العالمية؛ وحصد المصري عبد الرحمن سامح جائزة أفضل لاعب عربي، فيما نالت الإماراتية روضة عيسى السركال جائزة أفضل لاعبة عربية.

كما فاز غيث سعيد النعيمي بجائزة أفضل لاعب من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، ونالت شيخة عبدالله المريخي جائزة أفضل لاعبة من النادي.