أبوظبي تسجل رقماً قياسياً عالمياً بتجاوز سيارة "يانغوانغ U9 إكستريم" الكهربائية سرعة 500 كم/ساعة

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام / شهدت أبوظبي تسجيل رقم قياسي عالمي جديد للسرعة بعدما نجحت سيارة "يانغوانغ U9 إكستريم - YANGWANG U9 Xtreme" الكهربائية الخارقة من "BYD" في تجاوز سرعة 500 كم في الساعة، وذلك خلال تجربة أُجريت على طريق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "E11" في منطقة الظفرة.

وتمكّن سائق السباقات المحترف مارك باسنغ من تسجيل الرقم القياسي خلال التجربة التي أُجريت في 1 نوفمبر 2026 على جزء مخصص ومؤمّن من الطريق، حيث أسهمت البنية التحتية المتقدمة لشبكة الطرق في أبوظبي، إلى جانب الدعم الفني والتشغيلي من الجهات المعنية، في تهيئة الظروف اللازمة لإعداد المسار وتأمينه وتنفيذ التجربة.

وجاء الإنجاز ثمرة تعاون بين مكتب أبوظبي للاستثمار، ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ومركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، إلى جانب عدد من الجهات الحكومية المعنية، حيث تكاملت خبراتها وجهودها في مجالات تسهيل الاستثمار والبنية التحتية للنقل والتخطيط والتنسيق التشغيلي، بما أسهم في إنجاح التجربة.

وقال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: يمثل اختيار "BYD" لأبوظبي لتسجيل هذا الإنجاز العالمي دلالة على ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متقدمة وقدرات نوعية ومنظومة متكاملة تتيح للشركات العالمية تحويل طموحاتها إلى إنجازات ونرى في هذه التجربة امتداداً لعلاقات أبوظبي المتنامية مع كبرى شركات السيارات الصينية، ومن بينها "BYD" و"روكس موتور" و"فريلاندر"، ونقطة انطلاق نحو شراكات أوسع تفتح فرصاً جديدة للاستثمار والنمو والتوسع في الأسواق العالمية.

وأضاف: تتمتع أبوظبي بموقع استراتيجي، وبنية تحتية متطورة، واتصال واسع بالأسواق العالمية، ما يجعلها وجهة مثالية للشركات التي تتطلع إلى النمو والتوسع وفي مكتب أبوظبي للاستثمار، نعمل على استقطاب الشركات العالمية وتمكينها من النمو والابتكار والتوسع انطلاقاً من أبوظبي، بما يسهم في بناء شراكات طويلة الأمد ويدعم طموحاتها للوصول إلى أسواق جديدة.

وقال سعادة المهندس حمد عادل العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية في مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل": تطلّبت تجربة السرعة القياسية على طريق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تخطيطاً فنياً دقيقاً، وإدارة مرورية متكاملة، وتنسيقاً وثيقاً مع الجهات المعنية والشركاء الرئيسيين ويعكس نجاح هذه التجربة كفاءة البنية التحتية للنقل في أبوظبي وجاهزية منظومتها التشغيلية، وقدرتها على دعم المبادرات الدولية وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية.