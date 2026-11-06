جلفود للتصنيع 2026 يعزز الأمن الغذائي بتقنيات صناعية متقدمة

دبي في 6 نوفمبر/ وام / اختتم معرض "جلفود للتصنيع 2026" أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، مسدلاً الستار على ثلاثة أيام حافلة بالابتكار التصنيعي والإعلانات المهمة على مستوى القطاع، والتي سلطت ضوء على دور التقنيات المتقدمة والقدرات الصناعية في تعزيز الأمن الغذائي.

وأُقيمت الدورة الثانية عشرة بالتزامن مع ثلاثة معارض متخصصة هي "جلف هوست" و"معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة" و"معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط"، لتشكّل منصةً جمعت كامل سلسلة القيمة لقطاعات إنتاج الأغذية والتجزئة والضيافة، بدءاً من المكونات الغذائية والمعالجة والتعبئة والتغليف، ووصولاً إلى الأتمتة والحلويات ومنتجات العلامات التجارية الخاصة ومعدات خدمات الأغذية.

وقال مارك نابير، نائب الرئيس في "إن دي - inD" إن معرض جلفود للتصنيع 2026 أكد قوة قطاع تصنيع الأغذية العالمي، وهو ما عكسته المشاركة الدولية الاستثنائية والمستوى الرفيع للمشترين، مشيراً إلى أن حجم التفاعل التجاري الذي شهده المعرض شكل أحد أبرز العوامل المشجعة، حيث بحث صنّاع القرار آفاق إنشاء خطوط إنتاج جديدة، وقيّموا استثمارات كبرى في المعدات، وعملوا على تطوير فرص تجارية حقيقية.

وأضاف أن المشاركة الدولية الواسعة التي شهدها المعرض تسلط الضوء على مرونة دبي وقدرتها على مواصلة دفع عجلة الأعمال العالمية، حتى في ظل الظروف الصعبة، لافتاً إلى أن الأمن الغذائي يبدأ من القدرة على إنتاج الأغذية ومعالجتها ونقلها بصورة موثوقة؛ فخلف كل منتج على رفوف المتاجر شبكة متكاملة من المصانع والمعدات والمكونات الغذائية والخدمات اللوجستية التي يجب أن تعمل جميعها بكفاءة.

وأوضح أن "معرض جلفود للتصنيع" شكل نقطة التقاء محورية جمعت كامل سلسلة القيمة للقطاع، وأتاحت للشركات الفرصة لاستكشاف موردين جدد، والتعرف عن كثب على أحدث التقنيات، والمضي قدماً في خططها الاستثمارية، وبناء الشراكات الكفيلة بتعزيز قدراتها الإنتاجية.

وركزت الاهتمامات في مختلف أجنحة المعرض على التقنيات والحلول التي تقدم قيمة عملية للمصنّعين، من خلال تحسين الإنتاجية، والحفاظ على جودة المنتجات، ورفع كفاءة استهلاك الموارد، وخفض التكاليف التشغيلية.

واستعرضت شركة "سويدينوكس إنترناشيونال"، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، مضخات "ماكسي لوب - MaxiLobe" من "ألفا لافال"، المصممة لنقل السوائل وفق معايير صحية، وتبسيط أعمال الصيانة، وزيادة المردود الإنتاجي كما قدّمت شركة "تي إن إيه سوليوشنز" نظام "TNA robag 3e" للتغليف عالي السرعة لمنتجات الوجبات الخفيفة والحلويات، إلى جانب نظام "TNA Intelli-Flav OMS 5.1" لإضافة التوابل، والذي يضمن توزيع النكهات بصورة متجانسة على منتجات متنوعة، بما فيها رقائق البطاطس والمكسرات.

وكشفت شركة "كي إتش إس الشرق الأوسط" عن "كي إتش إس إنوبلانت"، وهي خدمة مصممة لمساعدة الشركات على تأسيس منشآت تصنيعية، بدءاً من تخطيط الأعمال وتصميم المصانع، ووصولاً إلى أعمال البناء والتنفيذ.

وحظيت سلامة الأغذية وضمان الجودة باهتمام خاص خلال المعرض، حيث طرحت مجموعة "سيف أوتوميشن" تقنية الفحص "أنظمة فود رادار" للمرة الأولى في أسواق الشرق الأوسط.

وصُمم هذا النظام، القائم على الموجات الميكروية، لفحص المنتجات الغذائية القابلة للضخ والمستحلبات والكشف عن الأجسام الغريبة، بما يساعد المصنّعين على تعزيز سلامة المنتجات وجودتها.

وقالت نهيل عبدالعال، مدير الاتصال، أوروبا وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، لدى شركة "جيفودان للمذاق والعافية" إن معرض جلفود للتصنيع شكل تجربة متميزة، وتم خلال هذا العام استعراض مجموعة متنوعة من المنتجات والمفاهيم المبتكرة، باللإضافة إلى تقديم خمس تجارب مختلفة من النكهات الحارة والتوابل ضمن فئات متعددة من المنتجات، شملت المشروبات ومنتجات الحلويات والمخبوزات وابتكارات عالم الطهي.

وفي سياق تقديم ابتكارات جديدة في مجال إنتاج الحلويات، استعرضت شركة "شوكوليت وورلد - Chocolate World" البلجيكية، المتخصصة في تصنيع آلات وقوالب الشوكولا، آلاتها المؤتمتة بالكامل لتهيئة الشوكولا حرارياً "Chocolate Tempering"، والمصممة لتوفير أداء عالي الجودة وسهولة في التشغيل.

كما كشفت الشركة عن أحدث مجموعاتها من قوالب الشوكولاته الفاخرة لعام 2027، والمخصصة للاستخدامات الحرفية والصناعية على حد سواء.

وقال عمر كيلاشي، مدير التسويق في شركة KHS Middle East إن معرض جلفود للتصنيع منصة مهمة للقاء العملاء من مختلف الأسواق، مشيراً إلى أنه على مدار الأيام الثلاثة، أتاح المعرض فرصاً متميزة للتواصل مع العملاء، واستعراض القدرات ومشاركة الحلول والتعريف بأحدث التقنياتنا.

وقال راجيش شريفاستافا، الرئيس التنفيذي لجمعية التغليف المرن "FPA" في دول مجلس التعاون الخليجي إن معرض جلفود للتصنيع ملتقى يجمع صناع القرار في قطاع الأغذية على امتداد المنطقة، وهو ما يكتسب قدراً كبيراً من الأهمية بالنسبة لجمعياتٍ مثل جمعيتنا، وفي غضون أيام قليلة، تتيح لنا هذه الفعاليات أن نعقد لقاءاتٍ مع أبرز العلامات التجارية في قطاعي الأغذية والألبان بالمنطقة، ونستمع مباشرة إلى التحديات التي تعيق أعمالها واستثماراتها، ثم ننقل هذه الرؤى مباشرة إلى صناع السياسات.