مركز أدنيك أبوظبي يتوج أفضل وجهة إقليمية لفعاليات الأعمال لعام 2026

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام / حصد مركز أدنيك أبوظبي، أحد مراكز التابعة لمجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، جائزة "أفضل وجهة لاستضافة فعاليات الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الشرق الأوسط 2026" ضمن جوائز "وورلد مايس - World MICE Awards" العالمية، وذلك تقديراً لريادة المركز في استضافة هذا النوع من الفعاليات، ولمكانته المتنامية بين أبرز وجهات الفعاليات في العالم.

ويشكّل هذا الفوز محطة جديدة في سلسلة متواصلة من الجوائز الإقليمية والدولية التي حصدها مركز أدنيك أبوظبي، ويجسّد التزامه الراسخ بتقديم تجارب فعاليات عالمية المستوى، وتميّزه التشغيلي، وحلوله المبتكرة في مجال مراكز الفعاليات.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: يجسّد فوز مركز أدنيك أبوظبي بجائزة أفضل وجهة للفعاليات والمعارض والمؤتمرات في الشرق الأوسط المكانة المتنامية للمركز بوصفه منصةً تجمع تحت مظلتها أقطاب الصناعات وصناع القرار لعقد الشراكات واستحداث أثر اقتصادي مستدام، كما يؤكد أهمية الدور الريادي والمساهمات الفاعلة لمجموعة أدنيك للنهوض بواقع ومستقبل قطاع سياحة الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية للتأكيد على مكانة إمارة ابوظبي كعاصمة لهذه القطاعات الحيوية في المنطقة.

ويمتد مركز أدنيك أبوظبي على مساحة 153,678 متراً مربعاً، ليُعد أكبر مركز للفعاليات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتيح قاعات العرض متعددة الاستخدامات، والمساحات المخصصة للمؤتمرات والاجتماعات، إلى جانب الخدمات المتكاملة في مجالي الضيافة والدعم، استضافة أكبر المعارض والمؤتمرات والملتقيات الدولية والفعاليات واسعة النطاق.

ويضطلع مركز أدنيك أبوظبي بدور استراتيجي في استقطاب الفعاليات الدولية إلى الإمارة، وتحقيق الأثر الاقتصادي، ودعم نمو قطاعي سياحة الأعمال والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في أبوظبي.

وفي عام 2025، حققت مجموعة "أدنيك" أثراً اقتصادياً قياسياً بلغ 9.2 مليار درهم، إضافة إلى 2.17 مليون ليلة فندقية، من خلال أنشطتها في مجالي سياحة الأعمال والترفيه.

وفي وقت سابق من عام 2026، فاز المركز بخمسة ألقاب عالمية ضمن جوائز "إيفنتكس"، شملت الأفضل عالمياً في فئات "مراكز المؤتمرات والمعارض" و"الوجهة المفضلة لاستضافة المعارض" و"الاستدامة"، إلى جانب "أفضل وجهة للفعاليات الرياضية" و"أفضل وجهة لحفلات الزفاف".

كما حصد المركز جائزة "أفضل مبادرة للاستدامة" ضمن جوائز "ميدل إيست إيفنتس أووردز"، وفي عام 2025 نال لقب "أفضل وجهة لاستضافة الفعاليات في العالم" ضمن جوائز "سي آند آي تي"، التي تُعدّ من أهم الجوائز المرموقة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض عالمياً.

ومع هذا التتويج الجديد، يواصل مركز أدنيك أبوظبي تعزيز قدرته التنافسية على الساحة الدولية، تزامناً مع استقباله أجندة متنامية من المؤتمرات والمعارض والفعاليات العالمية كما يواصل المركز التزامه بالارتقاء بمعايير قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الشرق الأوسط، ودعم طموح أبوظبي لتكون وجهة عالمية رائدة لفعاليات الأعمال.