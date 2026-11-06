مراكز أدنيك تستضيف فعاليات ومعارض دولية متنوعة على مدار نوفمبر

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام / أعلنت مجموعة "أدنيك"، إحدى شركات "مُدن"، عن مجموعة مميزة من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى التي تُقام طوال شهر نوفمبر في مركزي أدنيك بأبوظبي والعين، بما يعزز مكانة مرافق المجموعة منصات رائدة للأعمال والابتكار وتبادل المعرفة وتجارب الزوار.

وتُقام هذه المجموعة المتنوعة من الفعاليات في مرافق تعمل بالكامل بالطاقة النظيفة، بما يعكس التزام مجموعة "أدنيك" بتقديم تجارب فعاليات أكثر استدامة. ويعمل كل من مركز أدنيك أبوظبي ومركز أدنيك العين بالطاقة المزوَّدة عبر شراكة مع شركة مياه وكهرباء الإمارات، مع التحقق من مصدر الكهرباء من خلال شهادات الطاقة المتجددة الدولية "I-RECs" الصادرة عن دائرة الطاقة - أبوظبي.

واستهل الشهر بانعقاد "أديبك"، أكبر فعالية للطاقة في العالم، خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر في مركز أدنيك أبوظبي وأقُيمت نسخة "أديبك 2026" تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، واستضافتها "أدنوك"، حيث جمعت منتجي الطاقة وصنّاع السياسات ومبتكري التقنيات والمستثمرين من أجل بناء الشراكات وإطلاق الاستثمارات وتطوير حلول مشتركة لمستقبل طاقة مرن وشامل.

واستضاف مركز أدنيك العين "معرض نجاح العين" من 2 إلى 3 نوفمبر، ليحلّ أبرز معارض التعليم العالي في دولة الإمارات في "مدينة الحدائق" للمرة الأولى. ووفر المعرض للطلبة وأسرهم من العين والمنطقة المحيطة بها منصة عالمية المستوى للتعرف إلى فرص التعليم العالي والتواصل مع المؤسسات الرائدة.

وخلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، يستضيف مركز أدنيك أبوظبي "الكونجرس العالمي السادس والأربعين للطب العسكري "ICMM – أبوظبي 2026"، وهو من أهم التجمعات الدولية من نوعه ويُعقد المؤتمر كل عامين، ويجمع كبار قادة الطب العسكري والمتخصصين في الرعاية الصحية والباحثين والأكاديميين وشركاء القطاع من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة واستكشاف المستجدات التي ترسم ملامح مستقبل الطب العسكري.

ويُقام "المعرض الدولي للعقارات والاستثمار" من 10 إلى 12 نوفمبر، ليجمع المطورين والمستثمرين والمتخصصين في القطاع، ويتيح للزوار الاطلاع على مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية والتعرف إلى اتجاهات سوق العقارات الناشئة.

كما يُقام مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار الوطني من 10 إلى 13 نوفمبر في مركز أدنيك العين، حيث يستعرض مئات المشاريع العلمية والهندسية المبتكرة التي طوّرها طلبة من مختلف أنحاء الإمارات ويتضمن المهرجان مؤتمراً علمياً يضم برامج عدة، ليقدم منصةً حيوية لتبادل الأفكار والخبرات واستعراض قصص النجاح.

وتعود مسابقة "Path 2 A2RL STEM" في دورتها الثالثة، ضمن فعاليات مهرجان العلوم والتكنولوجيا والابتكار الوطني، لتتحدى الشباب على تطوير مهاراتهم العملية في مجالات الهندسة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والأنظمة ذاتية التشغيل.

وتأتي المسابقة بتنظيم من مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، حيث تتنافس الفرق على تصميم وبناء وبرمجة واختبار أنظمة تشغيلية متكاملة عبر أربعة مسارات رئيسية تشمل: الجو والبر والبحر والفضاء.

ويقام معرض أبوظبي للمجوهرات والساعات من 11 إلى 15 نوفمبر، ويسلّط الضوء على تشكيلة مميزة من المجوهرات الفاخرة والساعات الراقية من أبرز العلامات التجارية الإقليمية والعالمية المتخصصة في هذا القطاع.

وخلال الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر، تجمع فعالية "وعد" للفخامة مصممي أزياء محليين وعالميين لعرض مجموعات وتصاميم حصرية، في مركز أدنيك أبوظبي، لتوفر منصة مخصصة للإبداع وأزياء الفخامة.

وتُقام فعاليات مؤتمر ومعرض "ريفايف الشرق الأوسط 2026" من 11 إلى 12 نوفمبر، مركز أدنيك أبوظبي، استكمالًا للزخم الذي حققته نسختها لعام 2025، لتجمع المهتمين بطول العمر والتقنيات الصحية المتنامي على مدى يومين من المعارض والنقاشات وتبادل المعرفة.

ويستضيف مركز أدنيك العين في 13 نوفمبر حفلاً موسيقياً ضمن سلسلة "كاندل لايت"، مقدماً تجربة فنية فريدة للجمهور من خلال برنامج موسيقي متنوع يلبي مختلف الأذواق ويحيي الحفل نخبة من الموسيقيين المحليين الموهوبين في أجواء استثنائية تضيئها آلاف الشموع، بما يوفر تجربة غامرة وحميمية تمزج بين الموسيقى وجمال المشهد البصري.

ويستضيف مركز أدنيك أبوظبي "جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل" يوم 19 نوفمبر، التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتهدف إلى تقدير جهود منشآت القطاع الخاص، وتكريم رجال الأعمال والموظفين المتميزين، وتسليط الضوء على الممارسات الناجحة في سوق العمل في دولة الإمارات.

ويلي ذلك "توظيف × زاهب"، أبرز مهرجان للتوظيف والتوطين في دولة الإمارات، من 17 إلى 19 نوفمبر، حيث يربط أكثر من 100 شركة بالمواهب الإماراتية ويدعم تنمية القوى العاملة الوطنية والفرص الوظيفية.

ويعود "معرض أبوظبي الدولي للقوارب" خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر بأكبر نسخة له حتى الآن، ليتيح للزوار فرصة التعرف إلى أحدث المنتجات والتقنيات والتجارب في مجالات القوارب وأسلوب الحياة البحري والرياضات المائية والترفيه.

ويستضيف مركز أدنيك أبوظبي في 21 نوفمبر جوائز أبوظبي البحرية 2026، التي تحتفي بأبرز الإنجازات والممارسات الرائدة في مجالات إدارة المراسي البحرية والابتكار والاستدامة والصحة والسلامة والكفاءة التشغيلية، بمشاركة نخبة من الجهات والكوادر المتخصصة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وفي مركز أدنيك العين، تُقام النسخة الثانية من "معرض العين الدولي للصيد والفروسية" خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر ويبني الحدث على النجاح الكبير الذي حققته نسخته الأولى، التي استقطبت مشاركة وحضورًا لافتين من زوار محليين وإقليميين ودوليين، بما يعزز مكانة العين وجهةً لفعاليات الصيد والفروسية والتراث.