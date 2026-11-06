100 لاعب ولاعبة من 14 دولة في بطولة أبوظبي الدولية للمبارزة غداً

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام / تنطلق غداً منافسات بطولة أبوظبي الدولية للمبارزة، بمشاركة أكثر من 100 لاعب ولاعبة يمثلون 14 دولة، في صالة أكاديمية فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة، وتستمر على مدار يومين، بتنظيم نادي أبوظبي للمبارزة، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

وتشهد البطولة مشاركة عدد من لاعبي منتخب الإمارات الحاصلين على ميداليات دولية وإقليمية، ضمن منافسات تقام في فئات عمرية مختلفة وعدد من أسلحة المبارزة، بما يعزز فرص الاحتكاك الفني واكتساب الخبرات من خلال مواجهة لاعبين يمثلون مدارس متنوعة.

وأكد ماجد المنصوري، مدير البطولة، اكتمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية لانطلاق المنافسات، مشيراً إلى أن تنوع المشاركات الدولية يسهم في رفع المستوى الفني للاعبين واللاعبات، كما ينسجم تنظيم البطولة بكوادر وطنية مع استراتيجية نادي أبوظبي للمبارزة في إعداد كوادر مؤهلة لإدارة وتنظيم البطولات الدولية.