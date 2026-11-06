بلدية العين تزيّن ثلاثة ممرات للمشاة بنقوش السدو الإماراتي التراثية

العين في 6 نوفمبر/ وام / نفّذت بلدية مدينة العين رسومات مستوحاة من نسيج السدو الإماراتي على ثلاثة ممرات للمشاة بالقرب من الواحات والمواقع التراثية في المدينة.

وتوزعت هذه الرسومات في كل من منطقة القطارة، وبيت محمد بن خليفة، وواحة العين، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة تهدف إلى تجميل المشهد الحضري وإبراز الهوية التراثية في الأماكن العامة، من خلال توظيف عناصر من الموروث الإماراتي بأساليب تصميمية معاصرة.

وأوضحت البلدية بأن التصاميم استلهمت زخارفها من فن السدو، الذي يُعد أحد أبرز عناصر التراث الثقافي الإماراتي، وما يتميز به من نقوش هندسية متناسقة تعكس أصالة الحرف التقليدية وجمالياتها، حيث أُعيد توظيف هذه النقوش بما يتناسب مع طبيعة ممرات المشاة ومحيطها العمراني، مع الحفاظ على ملامحها التراثية الأصيلة.

ويعتمد التصميم على تكرار وحدات هندسية مستوحاة من نقوش السدو بصورة منتظمة ومتوازنة، بما يعكس مفاهيم الترابط والاستمرارية والتكامل، ويمنح الممرات طابعاً بصرياً مميزاً ينسجم مع البيئة المحيطة، ويعزز ارتباط المكان بالهوية الثقافية والتراثية لمدينة العين.

وأشارت البلدية إلى أن المبادرة تجسد توجهاً نحو إبراز الموروث الإماراتي في تفاصيل الحياة اليومية، وتحويل عناصره الفنية إلى مكونات جمالية حاضرة في الفضاءات العامة، بما يعزز الشعور بالانتماء إلى المكان، ويجعل من ممرات المشاة مساحة تلتقي فيها الهوية التراثية مع أنماط الحياة المعاصرة.