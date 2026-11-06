جمعية الناشرين و"منصة للتوزيع" تعززان حضور الكتاب الإماراتي في معرض الشارقة

الشارقة في 6 نوفمبر/ وام / أكد راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين مدير عام شركة "منصة للتوزيع" أهمية المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب باعتباره منصة استراتيجية لتعزيز حضور الناشر الإماراتي وبناء شراكات جديدة مع المؤسسات ودور النشر من مختلف أنحاء العالم وفتح آفاق أوسع لتسويق الكتاب الإماراتي والوصول به إلى أسواق جديدة.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات" وام" إن المشاركة في المعرض تستهدف تمثيل الناشر الإماراتي وإتاحة الفرصة أمامه لتوسيع شبكة علاقاته المهنية وعقد شراكات مع المؤسسات العاملة في قطاع النشر بما يسهم في تسويق إصداراته وتعزيز انتشارها محلياً وعالمياً مشيرا إلى أن الشارقة لا تحتضن الثقافة فحسب بل تصنع من خلالها حكايات جديدة تنطلق من الإمارات إلى العالم.

وثمن الكوس الدعم المتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للحركة الثقافية وصناعة النشر مثنيا على دعم سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين ودورها في تطوير قطاع النشر وتمكين الناشر الإماراتي والارتقاء بتنافسيته.

وأضاف أن جمعية الناشرين الإماراتيين تعمل على بناء شراكات واتفاقيات مع الجهات المعنية بصناعة النشر بما يتيح لأعضائها فرصاً أوسع للاستفادة من المبادرات والبرامج الداعمة للقطاع لافتا إلى أن استضافة الشارقة لمؤتمر الناشرين الدولي عام 2028 تمثل إنجازاً مهماً يعزز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً لصناعة الكتاب ويمنح قطاع النشر العربي حضوراً أوسع على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن الشارقة تواصل مد جسور التواصل الثقافي مع العالم من خلال المشاركة في المعارض الدولية واستكشاف أسواق جديدة لتسويق الكتاب العربي والتعريف بالثقافة العربية واللغة العربية مؤكدا أن دولة الإمارات تمتلك قاعدة متنامية في صناعة النشر إذ يناهز عدد دور النشر العاملة فيها حتى الآن 450 داراً إلى جانب استقطاب الشارقة لدور نشر عربية وعالمية تتخذ من الإمارة مقراً لأنشطتها.

وفيما يتعلق بدور شركة "منصة للتوزيع" أوضح الكوس أن الشركة نجحت خلال السنوات الثلاث الماضية في توزيع أكثر من 100 ألف كتاب عبر شبكة متنوعة من قنوات البيع والتوزيع تشمل منصة "أمازون" والمدارس والمعارض المحلية والدولية والموقع الإلكتروني للشركة.

وأكد أن الشركة تعمل على توسيع نطاق وصول الكتاب الإماراتي إلى القراء من خلال التعاون مع الجهات الحكومية والمؤسسات الثقافية وتنظيم الفعاليات والمبادرات التسويقية بما يدعم الناشر المحلي ويعزز فرص انتشار إصداراته ويربط الإنتاج المعرفي الإماراتي بجمهور أوسع داخل الدولة وخارجها.