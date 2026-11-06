ناقد مغربي يطالب بمعرض الشارقة للكتاب بمواكبة نقدية ومؤسسية للرواية العربية

الشارقة في 6 نوفمبر/ وام / أكد الناقد المغربي الدكتور سعيد يقطين أن الرواية العربية تشهد توسعاً لافتاً في الإنتاج وتنوعاً في الأصوات والتجارب إلا أن هذه الوفرة لا تقابلها مواكبة نقدية وإعلامية ومؤسسية كافية على التعريف بالأعمال الجديدة والكشف عن قيمتها الأدبية مشيراً إلى أن الجوائز باتت تؤدي دوراً بارزاً في تسليط الضوء على بعض الروايات فيما تظل أعمال أخرى بعيدة عن اهتمام الجمهور والمتخصصين.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان "سعيد يقطين: ذاكرة السرد، ورحابة الفكر" استضافها معرض الشارقة الدولي للكتاب حيث استعرض يقطين الذي اختير شخصية العام الثقافية للمعرض محطات من مسيرته الفكرية والنقدية وتناول تحولات السرد العربي وعلاقته بالثقافة الشعبية والمدينة والتحديات التي يفرضها العصر الرقمي على الأجيال الجديدة.

وأشار إلى أن ما يصفه البعض بـ"تسونامي الرواية" في العالم العربي يعكس اتساع دائرة الكتابة السردية التي لم تعد مقتصرة على الأدباء المتخصصين بل أصبحت تستقطب أصحاب مهن وتجارب مختلفة إلى جانب الحضور المتنامي للكاتبات والشباب.

وأوضح أن المشكلة لا تكمن في نقص المواهب أو الأعمال الجيدة وإنما في محدودية دور المؤسسات التي تصل بين الكتّاب والنقاد والقراء مستشهداً بتجربته الشخصية في التعرف أحياناً على روائيين مغاربة شباب خارج المغرب بعد فوزهم بجوائز أدبية رغم متابعته المستمرة للمشهد الثقافي.

وتطرق إلى التحديات التي تواجه الثقافة العربية في العصر الرقمي متسائلاً عن طبيعة الروايات والحكايات التي يحتاج إليها الجيل الجديد وعن قدرة الكتّاب والمثقفين على إنتاج خطاب ثقافي يستجيب للتحولات المتسارعة في حياة الأفراد.

وفي تناوله لطبيعة السرد ميّز بين السرد بوصفه جنساً ممتداً عبر التاريخ والأنواع الأدبية التي تتغير وفق ظروف نشأتها وتطورها مختصراً رؤيته بقوله: السرد جنس ثابت، والأنواع متغيرة ومتشعبة.

وأشار إلى أن اهتمامه البحثي بتاريخ السرد العربي من الحكايات والسير الشعبية والمقامات إلى الرواية الحديثة يقوم على فهم تطور الأشكال السردية وعلاقتها بالتحولات الثقافية والمعرفية مؤكداً أهمية تجديد الأسئلة النقدية بما يواكب تغير وسائل التعبير والتواصل.