معرض الشارقة للكتاب يناقش مسؤولية المبدعين في صياغة الحكايات المؤثرة

الشارقة في 6 نوفمبر/ وام / أكد فنانون وأدباء مشاركون بمعرض الشارقة الدولي للكتاب أن الحكايات ليست مجرد كلمات تُروى أو مشاهد تُعرض على الشاشة بل تحمل خلفها تجارب إنسانية ومسؤولية إبداعية تحدد ما يصل إلى الجمهور وما يتركه من أثر في وجدانه.

جاء ذلك خلال ندوة حملت عنوان "من يملك الحكاية" ضمن فعاليات الدورة الـ 45 من معرض الشارقة للكتاب في نقاش بـ "قاعة الفكر" تناول علاقة المبدع ببيئته وهويته ودور الأدب والفن والإعلام في تشكيل الحكايات وتوجيهها.

وفي مستهل الجلسة وجه الفنان اللبناني رفيق علي أحمد جزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعمه المتواصل غير المحدود للثقافة والمسرح معتبراً أن هذا الاهتمام يعكس إدراكاً عميقاً لدور الثقافة في نهضة الشعوب.

وأكّد من واقع تجربته الشخصية ونشأته في لبنان أن الفنان لا يستطيع الانفصال عن البيئة التي نشأ فيها بما تختزنه من ذاكرة ومعاناة وأفراح وأن مهمته تتجاوز تجسيد النصوص إلى صناعة حكاية تعبّر عن مجتمعه.

وانتقد في معرض حديثه استمرار الفنون العربية في استعادة حكايات الآخرين بدلاً من ابتكار نصوص تنبع من خصوصيتها الثقافية داعياً إلى بناء علاقة خلاقة بين التراث والحداثة لا الاكتفاء بإعادة إنتاج الأعمال المستوردة مشيراً إلى أن سهولة استنساخ المسلسلات التركية والإسبانية والكورية وتعريبها لا تعوّض غياب الأفكار المحلية.

وروت الدكتورة الكويتية عالية شعيب كيف تحولت الغربة إلى نقطة انطلاق في رحلتها مع الكتابة حيث بدأت استجابة لحاجة داخلية إلى تسجيل ما تعيشه وفهمه فكانت القصة القصيرة مدخلها الأول قبل الانتقال إلى النصوص المكثفة التي تتطلب لغة مختزلة تصيب المعنى.

وأوضحت أن جودة العمل وحدها لا تضمن وصوله أو نجاحه وأن تفاعل المتلقي يتأثر بعوامل متعددة من بينها التوقيت والاهتمام والموضوع ومدى ملامسته لتجربته الإنسانية مؤكدة أنّ المتلقي يستقبل العمل وهو يحمل معه تاريخه وثقافته وبيئته ومعاناته وعندما يدخل المسرح أو السينما أو يقرأ كتاباً، فإنه يضيف إلى الحكاية شيئاً من وجدانه وتأويله.

من جانبه شدد الدكتور حبيب غلوم على أهمية أن يكون الفنان مسؤولاً فيما يتعلق بما يقدمه من فن وإبداع مؤكداً أن العمل المسرحي يحتاج إلى التواضع والانضباط واحترام الخشبة إلى جانب الموهبة والتدريب المستمر منتقدا ما وصفه بتراجع التحضيرات والتدريبات في بعض الإنتاجات التلفزيونية والمسرحية مقارنة بتجارب سابقة كان الممثلون يقضون فيها أياماً في القراءة والتدريبات الجماعية لصقل الأداء وبناء العلاقة بين فريق العمل مشيراً إلى أن حسابات السوق وتكاليف الإنتاج باتت تدفع بعض المنتجين إلى اختصار هذه المراحل.

كما تطرق في ختام الجلسة للحديث عن ملكية الحكاية وربطها بمسؤولية الفنان والمؤسسات الإعلامية والثقافية تجاه المجتمع مستحضراً توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة للمبدعين بأن يكونوا أمناء على الجمهور الذي يستقبل أعمالهم في البيوت والمسارح مؤكداً أن التحدي الأبرز اليوم يتمثل في هيمنة الاعتبارات التجارية على كثير من القنوات والمنصات وغياب الاستراتيجيات التي تضبط ما يقدم للجمهور.