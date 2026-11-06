فتح باب التسجيل للنسخة الثامنة من تحدي دبي للجري

دبي في 6 نوفمبر/ وام / أعلن تحدي دبي للجري فتح باب التسجيل للمشاركة في نسخته الثامنة، المقرر إقامتها في 22 نوفمبر الحالي، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من تحدي دبي للياقة.

وأوضحت اللجنة المنظمة، في بيان اليوم، أن شارع الشيخ زايد سيُغلق أمام حركة المركبات خلال الحدث، لإتاحة المجال أمام مئات الآلاف من المشاركين لخوض سباقات الجري عبر مسارين بطول 5 و10 كيلومترات، ينطلقان من منطقة متحف المستقبل ويمران بعدد من أبرز معالم دبي.

وتستهدف النسخة الجديدة البناء على المشاركة القياسية التي سجلتها النسخة الماضية، والتي بلغت أكثر من 307 آلاف مشارك من مختلف الأعمار والمستويات البدنية، بما يعزز ممارسة النشاط الرياضي وترسيخ ثقافة اللياقة البدنية في المجتمع.

ويخصص مسار الـ 5 كيلومترات للعائلات والمبتدئين، مروراً بدبي أوبرا وبرج خليفة وصولاً إلى بوليفارد الشيخ محمد بن راشد بالقرب من دبي مول، فيما يمتد مسار الـ 10 كيلومترات من متحف المستقبل باتجاه مركز دبي المالي العالمي مروراً بأبراج الإمارات.

وأكد سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، أن تحدي دبي للجري يجسد رؤية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في جعل دبي من أكثر مدن العالم نشاطاً وصحة، ويسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وترسيخ الرياضة أسلوب حياة، دعماً لمستهدفات الخطة الرياضية لدبي 2033.

من جانبه، أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أهمية الحدث في تعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، معرباً عن تطلعه لاستقبال المشاركين في الدورة الثامنة بعد النجاح الذي حققته النسخة الماضية بمشاركة أكثر من 307 آلاف شخص.