بلدية عجمان تستكمل استعداداتها للموسم المطري بـ82 مضخة و14 فريقًا ميدانيًا

عجمان في 6 نوفمبر / وام / أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، جهوزيتها التامة واستكمال استعداداتها لاستقبال موسم الأمطار من خلال تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز كفاءة البنية التحتية، ورفع جاهزية شبكات ومحطات تصريف مياه الأمطار، بما يسهم في تسريع تصريف المياه، وضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة أفراد المجتمع.

وفي إطار متابعة الاستعدادات لموسم الأمطار، تفقد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، يرافقه المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، مدير إدارة الطرق والبنية التحتية، وعدد من الخبراء والمختصين والمهندسين، وفرق العمل، محطات تصريف مياه الأمطار، مطلعًا على جاهزيتها وكفاءة تشغيلها، وعلى أعمال الصيانة والتجهيزات الفنية، ومدى كفاءة المعدات والأنظمة التشغيلية وقدرتها على التعامل مع تدفقات مياه الأمطار، بما يضمن استمرارية عمل المنظومة ورفع مستوى الجاهزية خلال موسم الأمطار.

وأكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، أن الاستعداد للموسم المطري يأتي ضمن جهود الدائرة المستمرة لتطوير منظومة تصريف مياه الأمطار، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتعزيز الجاهزية الميدانية للتعامل مع مختلف الحالات الجوية، من خلال الصيانة الوقائية وتطوير المشاريع الحيوية وتوفير المعدات والكوادر المتخصصة.

وأوضح أن الدائرة جهزت 82 مضخة و15 صهريجاً للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، إلى جانب تخصيص 14 فريقاً ميدانياً تضم 60 مهندساً ومختصاً و173 عاملاً، يعملون وفق خطط الاستعداد والاستجابة الميدانية، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات والحالات الطارئة وفق متطلبات كل موقع.

وأشار إلى أن منظومة تصريف مياه الأمطار في الإمارة تضم حالياً 29 محطة، وسيبلغ عددها 32 محطة بنهاية العام الجاري، بالتزامن مع مواصلة التوسع في شبكات التصريف، التي بلغ إجمالي أطوالها 81.65 كيلومتر حتى نهاية عام 2025، فيما يُتوقع أن تصل إلى 89.3 كيلومتر بنهاية عام 2026، بما يعزز القدرة الاستيعابية للشبكة ويدعم كفاءة تصريف المياه في مختلف المناطق.

وأضاف أن الدائرة تواصل أعمال الصيانة الوقائية لفتحات تصريف مياه الأمطار، البالغ عددها نحو 18,500 فتحة، من خلال تنظيفها وصيانتها والتأكد من جاهزيتها، بما يسهم في تحسين تدفق المياه والحد من العوائق التي قد تؤثر في كفاءة التصريف خلال هطول الأمطار.

من جانبه، تحدث المهندس عبدالله مصطفى المرزوقي، عن المشاريع التطويرية، مشيراً إلى استمرار العمل في عدد من المشاريع الحيوية، تشمل مشروع تطوير طرق مركز المدينة، ومشروع تطوير محطة تصريف مياه الأمطار على شارع الشيخ زايد، ومشروع إنشاء محطة تصريف مياه الأمطار في منطقة "الصفيا" عند شارع جزيرة أبو موسى، مؤكداً أن هذه المشاريع تمثل إضافة مهمة لمنظومة البنية التحتية، وتسهم في تعزيز كفاءة التصريف في المواقع المستهدفة.

وبيّن أن أعمال التجهيز والصيانة تشمل عدداً من الشوارع والمحاور الرئيسية في الإمارة، من أبرزها شارع الشيخ راشد بن عبدالعزيز، وشارع الشيخ زايد، وشارع الشيخ خليفة، وشارع الشيخ عبدالله بن حميد بن راشد، وشارع الزاهر، وشارع جزيرة أبو

موسى، وشارع الجامعة، إلى جانب الطرق الرئيسية في منطقة الجرف، مع التركيز على المواقع التي تتطلب تعزيز كفاءة تصريف المياه استناداً إلى احتياجاتها التشغيلية.

ولفت إلى أن إنشاء محطات تصريف جديدة في مركز المدينة وشارع الشيخ زايد ومنطقة "الصفيا"، إلى جانب أعمال تطوير الشبكات والصيانة المستمرة، سيسهم في تحقيق نتائج إيجابية ويعزز كفاءة المنظومة خلال الموسم الحالي.

وأكد أن التنسيق والتكامل مع الجهات المعنية يشكلان ركيزة أساسية في خطة الاستعداد، حيث تعمل الدائرة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والقيادة العامة لشرطة عجمان، والإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، والاتحاد للماء والكهرباء، وشركة عجمان للصرف الصحي، بما يدعم توحيد الجهود ورفع مستوى الجاهزية، والاستجابة خلال الحالات الجوية الطارئة.

ودعت الدائرة سكان الإمارة وزوارها إلى الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة خلال الحالات الجوية وهطول الأمطار.