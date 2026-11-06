قائمة منتخب الإمارات تضم 26 لاعباً لمعسكر نوفمبر ومواجهتي هندوراس وسوريا

دبي في 6 نوفمبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم قائمة المنتخب الوطني الأول، التي تضم 26 لاعباً، استعداداً للانتظام في معسكر تدريبي في أبوظبي والعين من 9 إلى 17 نوفمبر الحالي، يتخلله خوض مباراتين دوليتين وديتين أمام منتخبي هندوراس وسوريا.

ويلتقي منتخب الإمارات نظيره الهندوراسي يوم 13 نوفمبر على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، فيما يواجه منتخب سوريا يوم 17 من الشهر نفسه على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وضمت القائمة كلاً من خالد عيسى، وحمد المقبالي، وفهد الطنحاني، وخالد الظنحاني، وماركوس ميلوني، وساشا إيفكوفيتش، وعلاء الدين زهير، ويوسف المزروقي، وخليفة الحمادي، وكوامي كويدو، وزايد الزعابي، وريتشارد أكونور، وروبن فيليب، وعبدالله حمد، وعصام فايز، ولوان بيريرا، ومامادو كوليبالي، وفابيو دي ليما، ونيكولاس خيمينيز، ومحمد جمعة المنصوري، ويحيى الغساني، وحارب عبدالله، وبرونو دي أوليفيرا، وعلي صالح، وسلطان عادل، وعثمان كامارا.