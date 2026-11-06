الجامعة الأمريكية برأس الخيمة تحصد المركز الأول في تحدي الابتكار

رأس الخيمة في 6 نوفمبر / وام / حصد فريق الجامعة الأمريكية برأس الخيمة، المُشكل من 4 طلاب، المركز الأول في تحدي الابتكار لطلبة البكالوريوس، ضمن مؤتمر الشرق الأدنى للأنظمة الكهربائية وأنظمة الطاقة 2026، التابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات في دبي، عن مشروع مبتكر لتحسين سلامة المركبات ذاتية القيادة، متفوقاً على 59 مشروعاً منافساً.

واعتمد المشروع الفائز على نسخة افتراضية مطابقة "توأم رقمي" لجزيرة المرجان في رأس الخيمة لاختبار استجابة المركبات ذاتية القيادة لظروف الطرق الواقعية، ومنها الإشارات المرورية والدوارات والعوائق المفاجئة ومناطق الأعمال الإنشائية.

وشارك في تنفيذ المشروع الطلبة علي السيد، وأواب الشيخ من تخصص الهندسة الكهربائية والإلكترونية، وأمل العزاني ومهره الشامسي من تخصص علوم الحاسوب، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات، عقب تدريب صيفي يسّرته الجامعة.

وشملت الاختبارات محاكاة استجابة المركبات ذاتية القيادة للإشارات المرورية والدوارات والعوائق المفاجئة ومناطق الأعمال الإنشائية، وتقييم أدائها في المواقف التي قد تنطوي على مخاطر، دون تعريض مستخدمي الطريق للخطر، بما يتيح رصد مشكلات السلامة المحتملة قبل التشغيل الفعلي، ويمكن أن يسهم في تعزيز سلامة النقل ذاتي القيادة وموثوقيته.

وقال الدكتور حامد عساف، عميد كلية الهندسة والحوسبة في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: يُجسّد هذا الإنجاز ما يمكن أن يحققه طلابنا عندما يطبقون معارفهم على تحديات واقعية فمن خلال تعاون الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة مع هيئة رأس الخيمة للمواصلات، حوّل طلابنا في الهندسة والحوسبة تجربة تدريب صيفي إلى ابتكار فائز بجائزة يمكن أن يُسهم في تحقيق نقل ذاتي القيادة أكثر أمانًا.

من جانبه، قال الدكتور علي العتابي، رئيس القسم والأستاذ المشارك في هندسة الإلكترونيات في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: يمثل المشروع مثالًا ممتازًا على قدرة الطلاب من تخصصات مختلفة على العمل معًا لحل تحديات معقدة. فمن خلال تطوير بيئة افتراضية آمنة لاختبار المركبات ذاتية القيادة، أثبت طلابنا قيمة الجمع بين الخبرة الهندسية ومهارات الحوسبة لتلبية احتياجات التنقل المستقبلية ويُعد الفوز بالمركز الأول دليلًا على قدراتهم التقنية وتفانيهم وقدرتهم على تطبيق المعرفة الأكاديمية على المشكلات الهندسية العملية.

وعرض الطلبة مشروعهم أمام لجنة تحكيم من الخبراء، خلال المسابقة التي أُقيمت تحت شعار «هندسة الغد: حلول ذكية ومستدامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي»، وجمعت مبتكرين من طلبة البكالوريوس لتقديم حلول في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والمدن الذكية والمركبات الكهربائية وغيرها من التقنيات الناشئة.

ويجمع مؤتمر الشرق الأدنى للأنظمة الكهربائية وأنظمة الطاقة الباحثين والمهندسين والمتخصصين في قطاع الصناعة والمبتكرين الشباب، لتبادل الأفكار واستعراض التطورات في مجالات الهندسة وأنظمة الطاقة والتقنيات الرقمية.