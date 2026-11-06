هزاع بن زايد يزور مصنع "تم" ويطّلع على مسيرة أبوظبي نحو حكومة قائمة على الذكاء الاصطناعي

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام / اطّلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، على آخر مستجدات منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة "تم" وميزاتها المتنوّعة ومسيرة تطويرها، حيث أصبحت نموذجاً عالمياً في توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة المتعاملين وتوفير الوقت والجهد لجميع أفراد المجتمع.

واستعرض سموّه سير العمل في مصنع "تم"، الذي يجمع فرق الجهات الحكومية والشركاء تحت سقف واحد لتطوير خدمات ترتكز على احتياجات أفراد المجتمع وتعزّز راحتهم ورفاههم.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها سموّه إلى مصنع "تم" التابع لدائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، حيث كان في استقباله معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي، وسعادة الدكتور محمد عبدالحميد العسكر، المدير العام لمنصة "تم".

وأكّد سموّه أن منصة "تم" تُجسِّد رؤية أبوظبي في وضع الإنسان محوراً للعمل الحكومي، من خلال توفير وقته وتعزيز راحته وجودة حياته، مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير الخدمات الاستباقية وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتيسير الوصول إليها في مختلف مناطق الإمارة، ومعرباً عن فخره بإنجازات المنصة والكفاءات الوطنية التي تسهم في صناعة مستقبل أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال معالي أحمد تميم هشام الكتّاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي في أبوظبي: نفخر بزيارة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حيث تُمثّل هذه الزيارة دافعاً كبيراً لفرق العمل في مصنع "تم"، لمواصلة الجهود وضمان ريادة أبوظبي التي أصبحت نموذجاً عالمياً يحتذى به في الحكومات القائمة على الذكاء الاصطناعي وخدمة الإنسان وتلبية احتياجاته المستقبلية واليوم لم تعد "تم" مجرد منصة محلية رائدة تخدم مجتمعها وفق أحدث التقنيات فحسب، بل أصبحت مرجعاً يستقطب الحكومات من كافة أنحاء العالم للتعرف عليه والاستفادة مما حققه هذا النموذج الفريد.

وأضاف معاليه: نواصل العمل مع كافة الجهات في حكومة أبوظبي بوصفها شريكة في هذه المسيرة، ونتطلّع إلى ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي في سعيها لأن تكون أول حكومة في العالم قائمة على الذكاء الاصطناعي.

ورافق سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين.

وتتيح منصة "تم" أكثر من 1,200 خدمة حكومية وخاصة يقدّمها أكثر من 49 شريكاً، ويستخدمها 4.9 مليون متعامل، بنسبة رضا بلغت 94.5%، كما تعالج المنصة أكثر من 18 مليون معاملة سنوياً، ويعالج "مساعد تم الذكي" 96% من الاستفسارات وطلبات الخدمات دون تدخل بشري، مثل تجديد ملكية السيارة والرخصة التجارية وجواز السفر والهوية.

كما تُعد ميزة "الحكومة الذاتية" أول موظف حكومي بالذكاء الاصطناعي في العالم، وتوفّر على مستخدميها أكثر من 17 مليون درهم سنوياً من رسوم التأخير والغرامات بفضل الخدمات الاستباقية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما أسهمت المنصة في توفير 5.6 مليون ساعة عمل حكومية سنوياً.