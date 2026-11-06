فريق منطاد الإمارات يسجل أول حضور عربي بمهرجان ساغا الياباني للمناطيد

ساغا – اليابان في 6 نوفمبر/ وام / اختتم فريق "منطاد الإمارات" ممثلا في منطاد "UAE ONE" مشاركته في كأس ومهرجان المحيط الهادي الـ 39 للمناطيد SIBFO الذي أقيم في مدينة ساغا اليابانية مسجّلاً أول مشاركة عربية في تاريخ هذا الحدث العالمي.

وقال الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري رئيس منطاد الامارات: في مشهدٍ جسد الحضور الإماراتي على الساحة الدولية رفرف علم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً في سماء اليابان مع تحليق منطاد "UAE ONE" محلقا في أجواء مدينة ساغا حاملاً رسالة وطنية تعكس قيم السلام والتسامح والانفتاح والتواصل الحضاري بين الشعوب وحظي منطاد "UAE ONE" خلال هذه التظاهرة الدولية باستقبال حافل وترحيب لافت من الجمهور الياباني الذي تفاعل مع المشاركة الإماراتية في مشهد عكس عمق علاقات الصداقة والتقدير المتبادل بين الشعبين الإماراتي والياباني.

وأضاف أن المشاركة الإماراتية لم تقتصر على التحليق في سماء اليابان بل امتدت لتشمل لقاءات رسمية مع حاكم محافظة ساغا وعدد من المسؤولين اليابانيين في إطار تعزيز روابط التواصل والتعاون الثقافي والرياضي حيث تم تقديم كتاب "الرسائل" من تأليف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" في لفتة ثقافية تعبّر عن عمق الفكر الإنساني والقيادي لدولة الإمارات وتؤكد أهمية تبادل المعرفة وتعزيز جسور التواصل بين الثقافات.