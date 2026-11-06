اتحاد الإمارات للجوجيتسو يطلق "جائزة الأسرة الداعمة"

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام / أطلق اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة "جائزة أسرة الجوجيتسو" لتكريم الأسر الإماراتية والمقيمة الداعمة لأبنائها وبناتها، تقديراً لدورها في رعاية المواهب، وتعزيز انتشار الجوجيتسو، ودعم المنتخبات الوطنية، بما يعزز الجهود الرامية لترسيخ مكانة الدولة وريادتها القارية والعالمية في رياضة الجوجيتسو.

وتأتي المبادرة في إطار جهود الاتحاد لتعزيز مشاركة الأسرة كشريك رئيسي في اكتشاف المواهب وصقلها، وترسيخ قيم الجوجيتسو بين الأجيال، وتوسيع قاعدة المشاركة، بما يدعم استدامة الإنجازات ويعزز الروابط الأسرية.

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، إن الجائزة تجسد تقدير الاتحاد للدور المحوري الذي تضطلع به الأسرة في مسيرة تطور الجوجيتسو، مؤكداً أن العائلة تمثل البيئة الأولى لاكتشاف المواهب، والداعم الأساسي للاعبين واللاعبات في رحلتهم نحو التطور وتحقيق الإنجازات.

وأضاف أن تجربة الإمارات في رياضة الجوجيتسو أثبتت أن دعم الأسرة كان أحد أبرز عوامل النجاح، إذ أسهم في نشر اللعبة، وتخريج أجيال من الأبطال، وتعزيز حضورها المجتمعي، بما انعكس على النتائج المتميزة للمنتخبات الوطنية على المستويين القاري والعالمي.

وأوضح أن الجائزة تهدف إلى إبراز النماذج الأسرية الملهمة التي شاركت في تطوير الجوجيتسو من خلال المنافسة أو التدريب أو التحكيم أو العمل الإداري والتطوعي، وتشجيع المزيد من الأسر على الإسهام في مسيرة اللعبة، بما يرسخ قيم الانضباط والمثابرة والاحترام لدى الأجيال الجديدة.

وتستهدف الجائزة الأسر الإماراتية والمقيمة في الدولة، شريطة مشاركة فردين على الأقل من أفراد الأسرة في رياضة الجوجيتسو، بصفات تشمل اللاعب أو المدرب أو الحكم أو الإداري أو المتطوع، مع تقديم ما يثبت التسجيل أو المشاركة، فيما يمكن تقديم طلبات الترشح من قبل الأسر أو الأندية أو الأكاديميات أو الجهات الرياضية.

وتخضع الطلبات للتقييم وفق خمسة معايير، تشمل استمرارية الأسرة في ممارسة الجوجيتسو والمشاركة بها، والإنجازات الرياضية، وعدد أفراد الأسرة المشاركين وتنوع أدوارهم، وإسهاماتها في نشر الرياضة وخدمة المجتمع، إضافة إلى القصة الملهمة للأسرة ومدى التزام أفرادها بالقيم الرياضية، مع مراعاة مستوى البطولات والتطور الفني وسنوات الممارسة، وعدم الاقتصار على عدد الميداليات.

وأوضح الاتحاد أن لجنة تحكيم تضم ممثلين عن مجلس الإدارة والإدارات المعنية ستتولى تقييم الطلبات وفق معايير موحدة تضمن الحياد وتكافؤ الفرص، على أن يُفتح باب الترشح خلال الفترة من 6 إلى 17 نوفمبر عبر رابط التسجيل، فيما سيتم الإعلان عن الأسر الفائزة وتكريمها في 22 نوفمبر.

ودعا الاتحاد الأندية والأكاديميات والأسر المؤهلة إلى المشاركة في الجائزة، وإبراز التجارب العائلية التي أسهمت في تطور رياضة الجوجيتسو الإماراتية، بما يقدم نماذج ملهمة تدعم استدامة اللعبة وتعزز حضورها في المجتمع.