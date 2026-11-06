حاكم رأس الخيمة يستقبل أديلسون دي باولا باريلا

رأس الخيمة في 6 نوفمبر/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، أديلسون دي باولا باريلا، عضو رابطة السبعين في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة في ولاية يوتا الأمريكية.

ورحّب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالضيف والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات التي تؤكد نهج دولة الإمارات الراسخ في تعزيز قيم التسامح والتعايش، ومد جسور الحوار والتفاهم بين مختلف الثقافات والأديان، بما يسهم في توطيد الروابط الإنسانية بين الشعوب.