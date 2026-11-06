معرض الشارقة للكتاب يناقش اقتباس الأدب وتحديات الواقع أمام الرواية

الشارقة في 6 نوفمبر/ وام / ناقش الكاتب المسرحي والروائي أحمد الملواني والكاتبة والممثلة دانا دجاني خلال جلسة حوارية بعنوان "الحكاية خارج الكتاب" ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 تحولات النص الأدبي عند انتقاله إلى المسرح والسينما وما يتيحه الاقتباس من إعادة بناء الشخصيات والأحداث وفق أدوات كل وسيط فني مؤكدين أن العمل المقتبس يمثل تجربة إبداعية لها خصوصيتها تتشكل من خلال تفاعل رؤية الكاتب مع أداء الممثل ومعالجة المخرج.

كما تناولت الجلسة دور الأداء في إثراء النصوص وحدود حرية صناع الأعمال في اقتباس الروايات إلى جانب أثر الذكاء الاصطناعي في مستقبل الكتابة والإبداع.

و في سياق متصل أكد كتّاب وروائيون خلال جلسة حوارية بعنوان "الواقع أكثر جنوناً من الرواية" أن الواقع المعاصر بما يحمله من أحداث متسارعة وتناقضات ومفارقات تتجاوز حدود الخيال بات يضع الرواية أمام تحديات غير مسبوقة ويفرض على المبدعين إعادة النظر في أدواتهم وأساليبهم السردية وابتكار أشكال أدبية قادرة على استيعاب تعقيدات الحياة وفوضاها في وقت أصبح فيه إقناع القارئ وإدهاشه أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

شارك في الجلسة الروائي والأكاديمي العراقي خضير الزيدي والكاتبة والروائية الإماراتية فتحية النمر والمؤرخ والكاتب الفلبيني أمبيث أوكامبو الذين قدموا رؤى مختلفة حول العلاقة بين الحقيقة والخيال وحدود حرية الروائي في ابتكار عوالم تتجاوز منطق الواقع.