277 سباحاً وسباحة يتنافسون في ختام بطولة الاتحاد للسباحة بأبوظبي

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام/ تنطلق غدا منافسات المرحلة الثانية والختامية من بطولة الاتحاد للسباحة 2026، التي ينظمها اتحاد الإمارات للرياضات المائية في مجمع مسابح مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بمشاركة 277 سباحاً وسباحة يمثلون 11 نادياً، وتستمر على مدار يومين.

وتشهد البطولة مشاركة الفتيات للمرة الأولى في نسخة العام الجاري، إلى جانب منافسات الفئة العمومية والبنين تحت 11 سنة، في خطوة تعكس جهود الاتحاد لتوسيع قاعدة المشاركة في رياضة السباحة وتعزيز حضورها على مستوى الأندية.

ويتصدر نادي أبوظبي للرياضات المائية قائمة الأندية المشاركة، يليه ناديا الوصل والفجيرة للفنون القتالية، إلى جانب ثمانية أندية أخرى.

وتقام المنافسات على فترتين صباحية ومسائية، وفق نظام النهائيات المباشرة بالتوقيت، على أن تختتم الاحد بتتويج الفائزين، وسط تطلعات بتحقيق أرقام قياسية وطنية جديدة، ومواصلة اكتشاف المواهب الواعدة وتطوير مستويات السباحين.