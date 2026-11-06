مؤسسة الإمارات للدواء تعتمد استخداماً جديداً لدواء "فوندايو" لعلاج السكري من النوع الثاني

دبي في 6 نوفمبر/ وام / اعتمدت مؤسسة الإمارات للدواء استخداماً علاجياً جديداً لدواء فوندايو "أورفورغليبرون" لعلاج السكري من النوع الثاني لدى البالغين، من إنتاج شركة "إيلي ليلي - Eli Lilly"، لتصبح الإمارات ثالث دولة عالمياً توافق على استخدامه لهذا الغرض.

وكانت المؤسسة قد اعتمدت الدواء لإدارة الوزن في أبريل الماضي.

يأتي اعتماد الدواء انسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الرامية إلى بناء منظومة تنظيمية دوائية متقدمة واستباقية، ترتكز على الكفاءة والتميز التنظيمي، وتلتزم بأعلى المعايير العالمية للجودة والسلامة والفعالية، بما يسهم في إتاحة العلاجات الحديثة ذات القيمة العالية، وتوسيع الخيارات العلاجية، وتيسير وصولها إلى أفراد المجتمع، الأمر الذي يعزز فرص تحسين إدارة الأمراض المزمنة والحد من أعبائها، إلى جانب ترسيخ ريادة الدولة وتنافسيتها العالمية في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الدوائي.

ويعد الدواء ناهضاً فموياً غير ببتيدي لمستقبلات الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 "GLP-1"، يؤخذ مرة واحدة يومياً دون قيود تتعلق بتناول الطعام أو شرب الماء، ويساعد على تحسين التحكم بمستويات سكر الدم لدى البالغين المصابين بالسكري من النوع الثاني، إلى جانب دعم إدارة الوزن على المدى الطويل، ضمن خطة علاجية يشرف عليها الطبيب، وتتضمن اتباع نظام غذائي مناسب وممارسة النشاط البدني.

وأكدت مؤسسة الإمارات للدواء أهمية التعرف إلى عوامل الخطورة المرتبطة بالمرض، وإجراء الفحوص الدورية للكشف المبكر عنه، والمواظبة على المتابعة الطبية من أجل إدارته والحد من مضاعفاته.