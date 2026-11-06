ولي عهد رأس الخيمة يحضر عقد قران عمر بن كايد القاسمي بأم القيوين

أم القيوين في 6 نوفمبر/ وام / حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة عقد قران الشيخ عمر بن طارق بن كايد بن محمد القاسمي إلى كريمة الشيخ محمد بن راشد بن أحمد المعلا، وذلك في قاعة الاتحاد بأم القيوين.

وقدّم سموه التهاني والتبريكات للعريس وذويه، متمنياً له حياة أسرية سعيدة، حافلة بالمودة والاستقرار.

كما حضر الحفل الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.