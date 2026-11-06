رام" و"هاتون" يشاركان "لابورتا" صدارة اليوم الثاني لبطولة أبوظبي "الدار" للجولف

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام/ تقاسم جون رام وتيريل هاتون و فرانشيسكو لابورتا، صدارة بطولة أبوظبي "الدار" للجولف في ختام اليوم الثاني، برصيد 12 ضربة تحت المعدل لكل منهم، قبل خوض منافسات يومي السبت والأحد.

وتقام منافسات البطولة على ملعب ياس لينكس، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وجولة دي بي ورلد.

وكان لابورتا قد تصدر الجولة الأولى بـ62 ضربة، قبل أن يسجل 70 ضربة في الجولة الثانية، ما أتاح لمنافسيه اللحاق به، وأنهى هاتون جولته بـ65 ضربة، أقل بضربتين من رام الذي سجل 67 ضربة، ليتساوى الثلاثة في مجموع الضربات.

وعلى بعد ضربة واحدة من الصدارة، جاء الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي بعدما سجل 63 ضربة، متساوياً مع البولندي أدريان ميرونك والإنجليزيين سام بيرستو ومات جوردان.

ويأمل ماكلروي رفع حصيلته في سلسلة رولكس إلى 5 ألقاب، معادلاً الرصيد الحالي لرام وهاتون.

وتعزز هذه النتيجة آمال ماكلروي في إحراز لقب "السباق إلى دبي" للمرة الثامنة، فيما أنهى أوجينيو تشاكارا، متصدر التصنيفات، اليوم الثاني عند 3 ضربات تحت المعدل.