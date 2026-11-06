نادي أبوظبي للصقارين يطلق غداً مسابقات الناشئين بالظفرة

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام/أعلن نادي أبوظبي للصقارين، الجدول الزمني لمسابقات التلواح للصيد بالصقور، ضمن فئة الناشئين التي ينظمها في منطقة الظفرة، من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، بدعم ورعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

تنطلق الفعاليات في مدينة السلع غدا، تعقبها جولة مدينة غياثي يوم 14 نوفمبر، على أن تستكمل بإقامة مسابقات مدينة زايد يوم 21 نوفمبر.

وقال النادي إن إقامة مسابقات الناشئين هدفها تعزيز قيم التراث الوطني الأصيل في نفوس الأجيال الناشئة، وتعريفهم برياضة الصيد بالصقور، وتعميق القيم التراثية، في وجدان الأجيال الجديدة، وترسيخ روح المنافسة الشريفة.

وأشار إلى أن المتنافسين سيشاركون بصقورهم لقطع مسافة 200 متر، ثم يُحتسب الزمن الذي يستغرقه كل صقر للوصول إلى خط النهاية، تمهيدا لإعلان الصقر الفائز بتحقيق أسرع زمن.