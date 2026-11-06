"برجيل الطبية" تقدم علاجا لالتهاب الجيوب الأنفية المزمن للمرة الأولى في الخليج

أبوظبي في 6 نوفمبر/ وام/ أعلنت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، عن تقديم العلاج البيولوجي طويل المفعول "ديبيموكيماب" لعلاج التهاب الجيوب الأنفية المزمن المصحوب بالسلائل الأنفية (لحمية الأنف)، وذلك للمرة الأولى في منطقة الخليج، بجرعة واحدة تعطى عن طريق الحقن تحت الجلد كل ستة أشهر.

ويستهدف العلاج أحد العوامل الرئيسية المسؤولة عن الالتهاب المسبب للمرض، من خلال المساعدة في تقليل نشاط الخلايا المناعية المرتبطة بالالتهاب من النمط الثاني، بما يسهم في السيطرة على الأعراض لمدة تصل إلى ستة أشهر والحد من تكرار ظهور السلائل الأنفية.

ويخصص العلاج للمرضى البالغين المصابين بالتهاب الجيوب الأنفية المزمن المصحوب بالسلائل الأنفية، ممن لديهم مستويات مرتفعة من الالتهاب من النمط الثاني، ولم تحقق العلاجات الطبية والجراحية المناسبة تحسناً كافياً في حالاتهم، مع استمرار تأثير المرض في حياتهم اليومية.

وقال الدكتور يوغيش مور، استشاري أمراض الأنف والأذن والحنجرة والمدير المشارك لمعهد برجيل للأنف والأذن والحنجرة وجراحة الرأس والرقبة، إن التهاب الجيوب الأنفية المزمن يعالج عادة باستخدام أدوية مثل مضادات الهيستامين وبخاخات الأنف، فيما يلجأ إلى التدخل الجراحي في الحالات المتقدمة، إلا أن بعض المرضى تستمر لديهم الأعراض أو تتكرر رغم هذه التدخلات، ما يجعل العلاجات البيولوجية خياراً علاجياً إضافياً لهذه الفئة.

وأوضح أن العلاج الجديد يستهدف أحد العوامل الرئيسية المرتبطة بالالتهاب، من خلال تقليل نشاط الخلايا المناعية المساهمة في استمرار الأعراض وتكرارها، بما يساعد على السيطرة على المرض لمدة تصل إلى ستة أشهر، وتحسين حاسة الشم والتخفيف من أعراض انسداد الأنف والتهابات الجيوب الأنفية المتكررة، مشيراً إلى أن استخدامه إلى جانب جراحة الجيوب الأنفية قد يسهم في الحد من تكرار ظهور السلائل الأنفية.

وأشار إلى أن إطالة الفترة الفاصلة بين الجرعات إلى مرة واحدة كل ستة أشهر تمثل جانباً مهماً للمرضى المؤهلين، إذ تتيح لهم التوفيق بين متطلباتهم العلاجية والتزاماتهم الشخصية والمهنية، مع دعم السيطرة على المرض وتحسين جودة حياتهم.

وأكد أن اختيار المرضى للعلاج يعتمد على استيفاء المعايير الطبية المحددة، موضحاً أن استخدام العلاجات البيولوجية لدى الحالات المناسبة قد يسهم في تقليل احتمالات تكرار المرض والحد من الحاجة إلى إجراء عمليات جراحية إضافية.