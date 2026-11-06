"جود" و"دو" تحصدان جائزة ضمن "تيليكوم ريفيو"

دبي في 6 نوفمبر/ وام/ حصدت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" بالشراكة مع "دو" بصفتها الشريك التكنولوجي، جائزة أفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية في الشرق الأوسط ضمن جوائز "تيليكوم ريفيو" .

وأكد سعادة مروان راشد بن هاشم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، أن الفوز بهذه الجائزة يعكس ريادة دبي في تطوير نماذج مبتكرة ومستدامة للمسؤولية المجتمعية ويبرز دور الشراكات الاستراتيجية في توظيف التكنولوجيا لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق أثر مستدام.

وقال إن هذا التكريم يمثل تقديراً للجهود المشتركة التي تقودها جود بالتعاون مع شركائها لترسيخ منظومة متكاملة للمساهمات المجتمعية تقوم على الشفافية والثقة وتكامل الأدوار. ونعمل من خلال المنصة على تسهيل مشاركة الأفراد والمؤسسات في العطاء وتوجيه مساهماتهم نحو الأولويات المجتمعية بما يعزز كفاءة توظيف الموارد ويدعم مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" في بناء مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً".

وأضاف أن الشراكة مع "دو" تجسد أهمية تكامل الخبرات المجتمعية والتكنولوجية في تطوير حلول رقمية تواكب متطلبات العمل المجتمعي وتوسع فرص المشاركة في العطاء وتعزز فاعلية المبادرات بما يسهم في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً رائداً في التنمية الاجتماعية المستدامة.

ومن جانبها، أعربت حنان أحمد الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والخدمات المشتركة في شركة "دو" عن فخرها بالشراكة مع مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" التي تجسد نموذجا فاعلا لتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وتؤكد أهمية توظيف التكنولوجيا في تطوير آليات العمل المجتمعي، بما يعزز قدرة المبادرات على الوصول إلى الفئات وتحقيق الأولويات المستهدفة ويسهم في ربط الإمكانات التقنية باحتياجات المجتمع الفعلية.

وأفادت بأن هذا التعاون يعد مثالًا عمليًا للدور الذي يمكن أن تؤديه شركات التكنولوجيا في دعم التنمية المجتمعية ويوضح كيف يمكن توظيف الإمكانات التكنولوجية لتحقيق أثر اجتماعي مستدام بما ينسجم مع رؤية دبي في ترسيخ منظومة متكاملة ومبتكرة للعمل المجتمعي".