6.95 % معدل التضخم السنوي في روسيا

موسكو في 7 نوفمبر /وام/ بلغ معدل التضخم السنوي في روسيا 6.95 بالمائة حتى نوفمبر الجاري، مسجلاً انخفاضاً من 7​​​.11 بالمئة في أكتوبر الماضي ، وفقاً لوزارة التنمية الاقتصادية الروسية.

و أوضحت الوزارة في تقرير أصدرته اليوم تحت عنوان "حول وضع الأسعار الراهن" ، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بنسبة 0.31 بالمائة في الفترة ما بين 27 أكتوبر الماضي و 2 نوفمبرالجاري ؛ حيث زادت تكلفة الفواكه والخضروات بنسبة 1.31 بالمائة، بينما شهدت المواد الغذائية الأخرى ارتفاعاً في أسعارها بنسبة 0.22 بالمائة.

أما في قطاع السلع غير الغذائية، فقد انخفضت الأسعار بنسبة 0.43 بالمائة، في حين تراجعت تكلفة الخدمات المشمولة بالرصد (بما في ذلك السياحة، والخدمات الخاضعة للتنظيم، والخدمات الاستهلاكية) بنسبة 0.03 بالمائة.