النمسا تدعو إلى توثيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا

فيينا- أوتاوا في 7 نوفمبر / وام / دعت بیاتا ماینل-رایزنجر وزيرة خارجية النمسا إلى توثيق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لمواجهة التحديات الدولية، مؤكدة أن التعاون بين الجانبين أصبح ضرورة استراتيجية لحماية الأمن والازدهار الاقتصادي، في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة المتسارعة.

و بحثت وزيرة الخارجية النمساوية، خلال زيارتها الحالية إلى كندا، سبل توسيع التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والأمني، والتنسيق في القضايا الدولية، في ظل استعداد النمسا لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لمدة عامين بدءاً من يناير القادم، وتأكيدها على احترام سيادة القانون.

وأكدت الوزيرة ماينل رايزنجر، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرتها الكندية أنيتا أناند في أوتاوا مساء أمس ، ضرورة تبني الاتحاد الأوروبي رؤية تتجاوز حدوده الجغرافية، من خلال إقامة تحالفات مع شركاء موثوقين، مشددة على أن كندا تعتبر شريكاً رئيسياً لأوروبا يساهم في تعزيز قدرتها على التحرك ومواجهة التحديات الدولية.