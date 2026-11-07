"جلفود للتصنيع 2026" يبرز التقنيات المتقدمة لتعزيز الأمن الغذائي

دبي في 7 نوفمبر / وام / سلّط معرض "جلفود للتصنيع 2026"، الذي اختتم أعمال دورته الثانية عشرة في مركز دبي التجاري العالمي، الضوء على الدور المحوري للتقنيات المتطورة والقدرات الصناعية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وترسيخ دعائمها.

واستعرض المعرض، على مدار ثلاثة أيام، أحدث التقنيات والحلول الصناعية في مجالات تصنيع الأغذية والتعبئة والتغليف والأتمتة، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية والشراكات التجارية الهادفة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، ودعم الأمن الغذائي.

أُقيم "جلفود للتصنيع " بالتزامن مع ثلاثة معارض متخصصة، هي "جلف هوست"، و"معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة"، و"معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط"، لتشكل الفعاليات مجتمعة منصة متكاملة تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاعات إنتاج الأغذية والتجزئة والضيافة، بدءاً من المكونات الغذائية والمعالجة والتعبئة والتغليف، وصولاً إلى الأتمتة والحلويات ومنتجات العلامات التجارية الخاصة ومعدات خدمات الأغذية.

وأكد مارك نابير، نائب الرئيس في "إن دي" (inD)، أن المعرض عكس قوة قطاع تصنيع الأغذية العالمي، في ظل المشاركة الدولية الواسعة والمستوى الرفيع للمشترين، مشيراً إلى أن الحدث شهد حراكاً تجارياً ملحوظاً، شمل بحث إنشاء خطوط إنتاج جديدة، وتقييم استثمارات كبرى في المعدات، واستكشاف فرص تجارية بين الشركات المشاركة.

وأضاف أن المشاركة الدولية الواسعة تعكس مرونة دبي وقدرتها على دعم حركة الأعمال العالمية في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، موضحاً أن تحقيق الأمن الغذائي يرتبط بموثوقية عمليات الإنتاج والمعالجة والنقل، فضلاً عن تكامل منظومة المصانع والمعدات والمكونات الغذائية والخدمات اللوجستية.

وركزت الشركات المشاركة على عرض تقنيات وحلول صناعية تستهدف تحسين الإنتاجية، والحفاظ على جودة المنتجات، ورفع كفاءة استهلاك الموارد، وخفض التكاليف التشغيلية، بما يعزز تنافسية قطاع تصنيع الأغذية ويدعم قدرته على مواكبة المتغيرات في الأسواق.

كما عكست التقنيات والحلول المعروضة توجهاً متزايداً لدى الشركات المصنعة نحو تبني نهج متكامل لتحسين كفاءة الإنتاج، وترشيد استهلاك الموارد، وتعزيز المرونة التشغيلية، بما يمكّن المنشآت الصناعية من التكيف مع متطلبات الأسواق المتغيرة ورفع جاهزيتها للمستقبل.

وأعلن منظمو "جلفود للتصنيع" انتقال المعرض في دورته المقبلة إلى مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، حيث من المقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر 2027، في خطوة تستهدف توفير مساحات أوسع أمام الشركات المشاركة، وإتاحة مزيد من الفرص للأعمال، وتعزيز التكامل بين مختلف مكونات سلسلة القيمة في قطاع التصنيع.