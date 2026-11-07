النمسا تقود "عملية برلين" لتقريب غرب البلقان من الاتحاد الأوروبي

فيبنا في 7 نوفمبر / وام / أعلنت النمسا تولي رئاسة "عملية برلين " خلال عام 2027 بهدف تقريب دول غرب البلقان من عضوية الاتحاد الأوروبي، وتسهيل انضمامها من خلال تعزيز التعاون الإقليمي الاقتصادي والسياسي والأمني، وتسريع الاندماج في الاتحاد الأوروبي.

و أكدت بیانا ماینل- رايزنجر، وزيرة خارجية النمسا، أن تولي بلادها رئاسة "عملية برلين"، يعكس التزامها بمواصلة دعم دول منطقة غرب البلقان في مسارها نحو عضوية الاتحاد الأوروبي،موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار أولويات السياسة الخارجية النمساوية، التي تولي أهمية خاصة لتعزيز الاستقرار في غرب البلقان ودعم توسيع الاتحاد الأوروبي.

و أعلنت الوزيرة أن النمسا تعتزم العمل خلال رئاستها لعملية برلين على دعم نموذج الانضمام التدريجي، الذي يتيح لدول المنطقة الاستفادة بصورة متزايدة من السوق الأوروبية الموحدة، مقابل إحراز تقدم في الإصلاحات المطلوبة وتعزيز سيادة القانون، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والبنية التحتية والأمن، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحقيق الاستقرار والتنمية.