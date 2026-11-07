عجمان تستعرض مقوماتها السياحية بمعرض السفر العالمي في لندن

عجمان في 7 نوفمبر /وام/ استعرضت دائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العالمي بلندن "WTM London 2026"، المقومات السياحية والثقافية والتراثية للإمارة، ضمن جهودها لتعزيز حضور عجمان في الأسواق الدولية، والتعريف بتجاربها السياحية واستقطاب مزيد من الزوار.

وسلّطت الدائرة الضوء على تنوع التجربة السياحية في عجمان، وما توفره الإمارة من مواقع طبيعية وتراثية ومشهد ثقافي متطور، إلى جانب ما تتميز به من أصالة الضيافة والتجارب التي تتيح للزوار اكتشاف هويتها وخصوصيتها. كما أتاحت المشاركة التواصل مع ممثلي الوجهات السياحية وشركات السفر والسياحة، وبحث فرص التعاون لتوسيع نطاق وصول المنتجات والتجارب السياحية للإمارة إلى الأسواق المستهدفة.

وأكد سعادة محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام بعجمان، أن المشاركة في المعارض الدولية والجولات الترويجية تمثل أداة استراتيجية لتعزيز تنافسية الإمارة وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية، لما توفره من فرص للتواصل المباشر مع شركاء القطاع، والتعرف إلى طبيعة الأسواق واحتياجاتها، وبناء علاقات تفتح آفاقاً للتعاون، وتدعم تنويع الأسواق السياحية وتعزيز إسهام القطاع في التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن أهمية هذه المشاركات تكمن في تحويل المقومات السياحية التي تتمتع بها عجمان إلى فرص قابلة للتطوير والتوسع، من خلال التعريف بتجارب الإمارة وربطها بقنوات السفر والسياحة، مؤكداً أن الدائرة تعمل عبر حضورها المتواصل في الأسواق الدولية على ترسيخ مكانة عجمان وجهةً سياحية متكاملة، وتوسيع الشراكات التي تدعم نمو القطاع وانتشار تجارب الإمارة في الأسواق المستهدفة.