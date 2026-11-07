"كابيتال" تفوز بجائزة "أفضل شركة لخدمات الضيافة في الشرق الأوسط"

أبوظبي في 7 نوفمبر/ وام / فازت شركة كابيتال للضيافة، ذراع خدمات الضيافة والتموين التابعة لمجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بجائزة "أفضل شركة لخدمات التموين في الشرق الأوسط" ضمن جوائز الطهي العالمية، للعام الثاني على التوالي.

وقدّمت الشركة 51.6 مليون وجبة خلال عام 2025، بزيادة 29% مقارنة بعام 2024، وتوفر كابيتال للضيافة خدمات التموين عبر قطاعات حيوية متعددة، حيث تقدم خدماتها لـ29 مستشفى في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وتدعم عمليات 21 شركة طيران عبر مرافقها في المطارات، إلى جانب خدمة عملائها في قطاعات التعليم والطاقة والدفاع، ويعكس تنوع أعمالها قدرتها على تقديم خدمات تموين متخصصة بأحجام كبيرة في بيئات تشغيلية معقدة، مع الحفاظ على ثبات معايير الجودة والخدمة.

ويشارك في التصويت على الجوائز متخصصون في فنون الطهي وخبراء في القطاع ومستهلكون من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتكرّم جوائز الطهي العالمية سنوياً المطاعم والطهاة والفنادق ومقدمي خدمات التموين.

وتُعدّ الشركة من أبرز مزوّدي خدمات التموين في الدولة، إذ تجمع بين القدرة على تلبية الطلب بأحجام كبيرة والخبرات المتخصصة ومهارات الطهي، لتقديم خيارات متنوعة تمتد من الأطباق التقليدية إلى قوائم مستوحاة من مطابخ العالم. وتقدم كابيتال للضيافة المأكولات الإماراتية التقليدية الأصيلة عبر مطبخين متخصصين في مركز أدنيك أبوظبي ومركز أدنيك العين، مستلهمةً تقاليد الضيافة المتوارثة.