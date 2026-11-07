"دبي لكرة السلة" يفوز على بولونيا الإيطالي ضمن منافسات"اليوروليغ"

بولونيا- ايطاليا في 7 نوفمبر/ وام/ فاز فريق دبي لكرة السلة على مضيفه فيرتوس بولونيا الإيطالي بنتيجة 93-75، ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة "اليوروليغ" لموسم 2026-2027، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم على صالة "بالادوتسا" بمدينة بولونيا، ضمن منافسات الجولة العاشرة .

ورفع فريق دبي رصيده إلى 7 انتصارات مع 3 خسائر، في المركز السادس، محققاً فوزه الرابع على التوالي خارج أرضه في البطولة، والأول في تاريخه على فيرتوس بولونيا، ليواصل تقدمه في جدول الترتيب.

وفرض فريق دبي أفضليته خلال المباراة، مستفيداً من التنظيم الهجومي والانضباط الدفاعي، ليحسم المواجهة بفارق 18 نقطة.

وعلى صعيد الأداء الفردي، تصدر ماكينلي رايت ومفوندو كابينغيلي قائمة مسجلي فريق دبي برصيد 16 نقطة لكل منهما، وأضاف كابينغيلي 9 متابعات، فيما سجل شينغيليا 14 نقطة، ودواين بيكون 13 نقطة، إلى جانب 5 تمريرات حاسمة و5 متابعات.

وأعرب الإسباني تشافي باسكوال، المدير الفني لفريق دبي لكرة السلة، عقب المباراة، عن سعادته بالفوز، مشيداً بالأداء المتوازن الذي قدمه اللاعبون على المستويين الدفاعي والهجومي.