شرطة أبوظبي تطلق حملة "أمن الأسرة من أمن المجتمع"

أبوظبي في 7 نوفمبر /وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلةً في إدارة الشرطة المجتمعية حملة التوعية المجتمعية "أمن الأسرة من أمن المجتمع"، التي تستمر لمدة شهر.

تنفذ الحملة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والتنفيذيين، وزارة التربية والتعليم‏ ومؤسسة التنمية الأسرية ودائرة التنمية المجتمع،‏ ومجالس أبوظبي في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع بديوان الرئاسة،ودائرة التعليم والمعرفة ، من خلال منظومة متكاملة من البرامج والأنشطة التوعوية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع، بهدف تعزيز أمن الأسرة واستقرارها، ورفع مستوى الوعي بالتحديات والمخاطر التي قد تواجه أفرادها، وترسيخ دور الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لأمن المجتمع واستقراره، تماشيًا مع مستهدفات عام الأسرة 2026.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، أن الحملة تجسد حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تعزيز الأمن المجتمعي من خلال تبني نهج وقائي واستباقي يضع الأسرة في مقدمة أولويات العمل الشرطي، باعتبارها خط الدفاع الأول في حماية الأبناء من المخاطر والتحديات المجتمعية، مشيرًا إلى أن بناء مجتمع آمن ومستقر يبدأ من أسرة واعية ومتماسكة، قادرة على غرس القيم الإيجابية وتعزيز السلوكيات السليمة لدى أفرادها.

وأوضح أن الحملة تأتي في إطار جهود شرطة أبوظبي لتعزيز الشراكة مع الأسر والمؤسسات المجتمعية، ورفع مستوى الوعي الأمني بمخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية والسلوكيات السلبية، مؤكدًا أهمية تكاتف الجهود وتفعيل دور الأسرة في الوقاية المبكرة، بما يسهم في حماية النشء وترسيخ المسؤولية المشتركة، وتعزيز جودة الحياة واستدامة الأمن والأمان في إمارة أبوظبي.

من جانبه، أوضح العقيد سيف علي الجابري، مدير إدارة الشرطة المجتمعية، أن الحملة تتضمن محاضرات وورشًا توعوية، وزيارات ميدانية، ومشاركات مجتمعية، ومجالس توعوية، تتناول عددًا من الموضوعات المرتبطة بأمن الأسرة، أبرزها حماية الأبناء من المخاطر السلوكية، والوقاية من المخدرات، والسلامة الرقمية، والسلامة المرورية، وتعزيز الحوار الأسري والمسؤولية المشتركة في مواجهة التحديات المجتمعية.

وأشار إلى أن الحملة تتضمن تقديم العرض المسرحي التوعوي "وصلت الرسالة"، الذي يناقش بأسلوب اجتماعي هادف عددًا من التحديات التي تواجه الأسرة، ويسلط الضوء على أهمية التواصل بين أفرادها ودور الوالدين في التوجيه والوقاية.

وأضاف أن الحملة تشمل تنظيم ملتقى للجاليات في أبوظبي، إلى جانب مجالس التوعية المجتمعية، تعزيزًا للتواصل المباشر مع الأسر من مختلف الجنسيات والثقافات، وإيصال الرسائل الوقائية بأساليب متنوعة تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة.

وتشمل الحملة تنفيذ خطة إعلامية وتوعوية متكاملة لنشر الرسائل والمواد التثقيفية عبر المنصات الرقمية والإعلامية التابعة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبالتعاون مع الشركاء، بما يضمن وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بالممارسات الوقائية التي تسهم في حماية الأسرة من مختلف المخاطر.