شرطة دبي تعرض تجربتها الاستشرافية لوفد طيران الإمارات

دبي في 7 نوفمبر/ وام/ أطلعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمركز استشراف المستقبل، وفداً من طيران الإمارات على تجربتها في استشراف المستقبل والتخطيط الاستباقي وبناء السيناريوهات المستقبلية، وذلك خلال زيارة هدفت إلى تبادل الخبرات والمعارف المؤسسية والتعرف على أفضل الممارسات والمنهجيات الاستشرافية وإجراء المقارنات المرجعية في مجالات الجاهزية للمستقبل.

وأكد العميد الدكتور الخبير حمدان أحمد حمدان الغسية، مدير مركز استشراف المستقبل بشرطة دبي، أن القيادة العامة لشرطة دبي تتبنى الفكر الاستشرافي ضمن منظومة عمل مؤسسية متكاملة، تسهم في استباق المتغيرات واستكشاف الفرص المستقبلية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات، ودعم اتخاذ القرار وفق رؤى علمية ومنهجيات متقدمة.

واطلع الوفد، الذي ضم تيموثي كولينز، نائب الرئيس لبحوث الشركاء وتجربة العملاء، وفاطمة بو عفرا، مدير أول تخطيط وتحليل المسار بطيران الإمارات، على الهيكل التنظيمي للمركز واختصاصاته وآليات العمل المتبعة في إدارة العمليات الاستشرافية، إلى جانب الأدوات العلمية المستخدمة في تحليل الاتجاهات المستقبلية وربط مخرجات الاستشراف بالتخطيط الاستراتيجي والجاهزية المؤسسية.

وتعرف الوفد على منظومة رصد وتحليل المتغيرات الداخلية والخارجية، وآليات التقاط الإشارات المبكرة ومتابعة الاتجاهات العالمية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وتحليل انعكاساتها المحتملة على مستقبل العمل المؤسسي، بما يسهم في تحديد الأولويات الاستراتيجية واستكشاف التحديات والفرص المستقبلية.

واستعرض المركز منهجيته في إعداد السيناريوهات المستقبلية، من خلال تحليل محركات التغيير الرئيسية وتحديد حالات عدم اليقين وبناء سيناريوهات متعددة للمستقبل، وتقييم ما يرتبط بها من مخاطر وفرص محتملة.

وأكدت فاطمة راشد العليلي، مدير إدارة السيناريوهات المستقبلية، أهمية توظيف السيناريوهات المستقبلية في اختبار البدائل الاستراتيجية وتعزيز المرونة المؤسسية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع التحولات المستقبلية، بما يسهم في الانتقال من الاستجابة للتحديات بعد وقوعها إلى استباقها والاستعداد المبكر لتداعياتها.

وأوضح الغسية أن تبادل الخبرات بين المؤسسات الأمنية والقطاعات الاقتصادية والخدمية، وفي مقدمتها قطاع الطيران، يسهم في تطوير أساليب العمل وتعزيز الاستعداد للتحديات المستقبلية، مؤكداً حرص شرطة دبي على ترسيخ ثقافة الاستشراف نهجاً مؤسسياً مستداماً يقوم على المعرفة والتحليل والاستعداد الاستباقي.