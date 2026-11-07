السفير الباكستاني: معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة لتعزيز الحوار الثقافي

الشارقة في 7 نوفمبر/ وام/ افتتح سعادة شفقت علي خان سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، الجناح الباكستاني في النسخة ال 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في مركز أكسبو الشارقة حتى 15 من نوفمبر الجاري .

وأكد سعادته لوكالة أنباء الإمارات " وام"، عمق العلاقات الثقافية بين الإمارات وباكستان وبالمكانة الثقافية التي رسختها إمارة الشارقة وبجهودها المتواصلة في دعم صناعة النشر وإتاحة منصات عالمية للتفاعل بين الثقافات والحضارات و تبادل المعرفة داعيا أبناء الجالية الباكستانية إلى تعزيز ارتباطهم بالكتاب وترسيخ ثقافة القراءة.

وعلى هامش الزيارة التقى السفير سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، حيث تناول اللقاء سبل تطوير التعاون الأدبي والثقافي بين الجانبين وتعزيز فرص التبادل المعرفي والتواصل بين المؤسسات الثقافية في الإمارات وباكستان.

كما زار السفير جناح مؤسسة محيي الدين بن عربي واطلع على إصداراتها ومبادراتها المعنية بصون التراث العلمي الإسلامي والتعريف بأعلامه، مشيداً بجهودها في إبراز مؤلفات العالم الإسلامي شاه ولي الله المحدث الدهلوي وإحياء الإرث الفكري والعلمي الذي يشكل جزءاً أصيلاً من الحضارة الإسلامية.