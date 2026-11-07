"منصة للتوزيع" تفتح نافذة على 14 ألف كتاب في "الشارقة للكتاب"

الشارقة في 7 نوفمبر/ وام/ تفتح شركة "منصة للتوزيع" نافذة على 14 ألف كتاب أمام زوار النسخة ال 45 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز أكسبو الشارقة حتى 15 من نوفمبر الجاري فضلا عن 1,200 عنوان من إصدارات 82 دار نشر في مشاركة تتيح للقرّاء اكتشاف أصوات وتجارب متنوعة تحت مظلة واحدة .

وتتيح المشاركة لزوار المعرض فرصة اكتشاف الإصدارات الأدبية والمعرفية والتعرّف إلى تجارب الكتّاب والناشرين المشاركين ويجمع هذا التنوُّع خيارات واسعة من الكتب في مساحة واحدة بما يسهّل على القرّاء الوصول إلى عناوين جديدة وتكوين صورة أوسع عن المحتوى المعروض.

ويتيح جناح منصة للتوزيع للزوار شراء مجموعة من منتجات حملة «نزيل الشارقة.. نزيل الثقافة» تشمل الأزياء والقرطاسية والألعاب الورقية ومستلزمات الضيافة وتستلهم تصاميمها من معالم الشارقة وهويتها الثقافية وتحمل عبارات تحتفي بالقراءة مثل «النادي القرائي» و«اقرأ أنت في الشارقة» لتربط بين حب الكتب وتفاصيل الحياة اليومية.

وقال سعادة راشد الكوس مدير عام شركة «منصة للتوزيع» تعكس مشاركتنا في المعرض التزامنا بمواصلة دعم دور النشر وتعزيز حضور إصداراتها أمام جمهور أوسع، بما يدعم نمو صناعة النشر ويعزز مكانة الكتاب الإماراتي والعربي في المشهد الثقافي.

ويمثّل المعرض فرصة للتواصل المباشر مع القرّاء والناشرين والمهنيين في قطاع الكتاب والتعرّف إلى اهتمامات الجمهور وتوجهاته كما يتيح هذا التفاعل تبادل الخبرات وبناء علاقات مهنية تسهم في دعم حضور الإصدارات وتوسيع قنوات وصولها إلى شرائح متنوعة من القرّاء.