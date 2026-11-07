شارة "رائد الأفكار الابتكارية" لمديرة مركز "إكبا"

دبي في 7 نوفمبر / وام / تسلّمت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام للمركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا»، شارة "رائد الأفكار الابتكارية"، خلال فعاليات «إنوويك 2026» في العاصمة الأوزبكية طشقند، لتصبح أول شخصية من خارج أوزبكستان تحصل على هذه الشارة، التي تمنحها وكالة التنمية الابتكارية والمجلس المركزي لاتحاد الشباب في أوزبكستان، بموجب قرار رئاسي، تقديراً للإسهامات في تطوير الأفكار والتقنيات الابتكارية وتطبيقها عملياً. ويأتي التكريم تقديراً للجهود التي يبذلها المركز الدولي للزراعة الملحية وشركاؤه في نقل الحلول الزراعية من مرحلة البحث العلمي إلى التطبيق الميداني في أوزبكستان، وفي مقدمتها «برنامج المسرّعات للمزارعين ورواد الأعمال الزراعيين»، الذي نفّذه المركز بدعم من صندوق أبوظبي للتنمية، وبالشراكة مع وكالة التنمية الابتكارية التابعة لوزارة التعليم العالي والعلوم والابتكار في جمهورية أوزبكستان.

ويندرج البرنامج ضمن مشروع «تطوير أنظمة إنتاج زراعي مستدامة في الأراضي المتدهورة في كاراكالباكستان»، المموّل من صندوق أبوظبي للتنمية، والذي يجمع بين البحث العلمي والتطبيق الميداني لتطوير محاصيل ومنتجات زراعية تتلاءم مع الظروف البيئية المحلية.

وأكدت الزعابي اعتزازها بهذا التكريم، مثمّنة جهود فريق «إكبا» وشركائه في أوزبكستان، ودعم صندوق أبوظبي للتنمية الذي يسهم في ربط الحلول العلمية بأولويات التنمية المحلية.

وقالت إن مسؤولية المركز تمتد من تطوير محاصيل ونظم إنتاج تتلاءم مع البيئات الجافة والمالحة إلى تزويد المزارعين بالمعرفة والمهارات التي تساعدهم على استدامة الإنتاج وتحسين سبل العيش.

وأضافت أن برنامج المسرّعات يجسّد التكامل بين التمويل التنموي والخبرة البحثية والمعرفة المحلية، مشيرة إلى أن المشاركين يعملون على تحويل المحاصيل إلى منتجات تستجيب لاحتياجات الأسواق، بما يوسّع فرص الدخل ويعزز مشاركة النساء والشباب في الاقتصاد الزراعي.

وأشارت إلى أن ما أتاحته دولة الإمارات من فرص للتعليم والتأهيل والقيادة عزّز حضور المرأة الإماراتية في قيادة المؤسسات البحثية والتعاون العلمي الدولي، مؤكدة أهمية توظيف الخبرات العلمية لخدمة المجتمعات ومواجهة التحديات التنموية.

وشهد برنامج المسرّعات تخريج 207 من المزارعين ورواد الأعمال الزراعيين، بينهم 122 امرأة، بنسبة تقارب 59% من إجمالي الخريجين، بعد استكمال 16 وحدة تدريبية على مدى أربعة أسابيع، تناولت التصنيع الزراعي وجودة المنتجات والتعبئة والتغليف وتخطيط الأعمال والوصول إلى الأسواق.

وخلال حفل التخريج الذي أقيم في «تكنوبارك الشباب» بمدينة نوكوس الأوزبكية، استعرض المشاركون 25 فكرة ابتكارية شملت منتجات غذائية وعلفية ومحسّنات للتربة باستخدام محاصيل أدخلها المركز الدولي للزراعة الملحية، فيما جرى تكريم أصحاب عشر أفكار متميزة، بما يدعم تطوير مشروعات زراعية محلية تعتمد على محاصيل قادرة على التكيّف مع التغير المناخي.